楊應超：中國「拖」字訣讓川普不耐煩 股市風險不應輕忽

2019-05-06 14:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



川普不滿美中貿易談判進度，全球股市今（6）日暴跌回應，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超分析，東西方國情不同，中國在貿易戰屈居下風，採取時間換取空間的「拖」字訣，是川普不滿關鍵；他認為，中國如果收到最後通牒仍未妥善回應，美國可能來真的，呼籲投資人要「小心再小心」。

楊應超也判斷，周五最後期限，雙方將進行談判，即使中國初步表態不談，但繼續打仗的籌碼有限，不談就輸了。

楊應超過去接受專訪，針對貿易戰最常提到美國是開戰方，中國被迫應戰，足見美國除了對雙方貿易的不平等感到不滿，更重要是美國籌碼多，有開戰一定贏的信心。

因此最終協議會不會簽，談成了當然對美國好，但若失敗，最差情況是兩敗俱傷，而美國實力強，可能只傷三成，中國傷了七成，仍達到打擊目標。

楊應超指出，這次川普特別在關鍵時刻施壓，應是警告中國別再「拖」；從開戰以來，中國處於弱勢，積極爭取時間，「拖」的策略很明顯，但這招不會一直管用，川普總會不耐煩，加上美國已設想最壞情況的反作用力不大，警告非不可預期。

他進一步分析，對美國而言，東方講時間換取空間，其實和西方按部就班的文化牴觸，西方並不重視圓滑，而是結果論，川普又是生意人，擅長沙盤推演，「如果給幾次機會，中國都不把握，最後就沒有機會。」

從中國來看，考量國家意識和官方威嚴的維護，初步回應一定硬，但中國也深知，跟美國打下去的籌碼有限，遑論破局衝擊更大，因此最後時刻仍可能妥協。

而隨著川普再度挑起金融市場的敏感神經，楊應超認為，應提防短中長期隨時再見波動，就像去年大漲大跌，大格局就是波動；台股以科技股為重鎮，除了受貿易戰的影響大，科技股本身Beta高，也有易於起伏的基因。

去年底，楊應超出席大型論壇，提到今、明年股市都會圍繞波動，和債券配置最好五比五；經歷今年大漲，他原本判斷可把股票拉高到八成，現在又建議降到五成，保留基本能參與股市上漲、又不致曝險太高的部位。