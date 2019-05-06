美中貿易戰衝擊 台股大跌199.18點收10,897

2019-05-06 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到美國總統川普昨（5）日推文表示，擬對2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，使今（6）日台股終場大跌199.18點，盤中指數下探10,870點，指數收10,897.12點，成交量達1,378.63億元。法人認為，在操作上，不要持股滿水位、評價高的個股不要隨便攤平，資金可轉向原物料的高殖利率族群。

受到美中貿易戰消息影響，美國股市電子盤跌幅1.7至2%，台指期跌逾200點，跌幅將超過2%，最低來到10,821點。而今日日、韓股市休市，亞股主要看陸股及台股，台股跳空近百點，開低回測月線，加上量能大幅擴增，短線技術面將轉為弱勢，盤中跌幅約在1.8%；不過相較於上證跌幅超過5%失守2,900關卡、深證跌幅逾6%、恆生跌逾3%，台股表現是相對抗跌。

兆豐國際投顧指出，美中貿易戰後續觀看周三劉鶴是否按原定計畫訪美，若貿易戰時間拉長，股市可能會反應過度，在日韓休市之下，台股今日承壓，而在中國方面，中國人行將持寬鬆政策，下周三實施定向降準，後續表現有待觀察。

今日盤面上大立光上漲1.49%，受到4月營收表現優於市場預期，股價表現亮眼，且帶動光電族群表現在平盤附近，包含晶睿、晶彩科皆逆勢走揚。

在台灣50成分股中股，台積電、鴻海以及國巨等跌幅在2-3%，而兆豐金居近一月官股行庫賣超第7名，尾盤拉出下影線，今日守住平盤。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，後續觀盤重點有三：第一，美國科技類股表現，在貿易戰之下美股回檔無可避免，但若能表現抗跌將使拉回空間縮減；第二，陸股在五一假期後再次重挫創波段低點，冀望短線反應利空後能盡快出現止穩；最後，今日中小型族群相對抗跌，顯示市場信心仍未潰散，若後續仍抗跌有助於台股維持相對強勢。