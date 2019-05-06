美中貿易再掀波瀾 台股盤中大跌逾2百點

2019-05-06 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到美國總統川普昨（5）日推文表示，擬對2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，使今（6）日台股盤中大跌200點，且帶量下殺，指數下探10,870點。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 受到美國總統川普昨（5）日推文表示，擬對2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，使今（6）日台股盤中大跌200點，且帶量下殺，指數下探10,870點。法人認為，在操作上，不要持股滿水位、評價高的個股不要隨便攤平，資金可轉向原物料的高殖利率族群。

受到美中貿易戰消息影響，美國股市電子盤跌幅1.7至2%，台指期跌逾250點，跌幅將超過2%，最低來到10,821點。而今日日、韓股市休市，亞股主要看陸股及台股，台股跳空近百點，開低回測月線，加上量能大幅擴增，短線技術面將轉為弱勢，盤中跌幅約在1.8%；不過相較於上證、深證的跌幅5%、恆生跌逾3%，台股表現是相對抗跌。

兆豐國際投顧指出，美中貿易戰後續觀看周三劉鶴是否按原定計畫訪美，若貿易戰時間拉長，股市可能會反應過度，在日韓休市之下，台股今日承壓，而中國人行將持寬鬆政策，實施定向降準，後續表現有待觀察。

今日盤面上大立光上漲2%，受到4月營收表現優於市場預期，股價表現亮眼，且帶動光電族群表現在平盤附近，包含晶睿、晶彩科皆逆勢走揚。

在權值股方面，台積電、鴻海、玉晶光以及國巨等跌幅在2%以上，欣興、亞德克-KY、穩懋以及南電跌幅在5%以上。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，後續觀盤重點有三：第一，美國科技類股表現，在貿易戰之下美股回檔無可避免，但若能表現抗跌將使拉回空間縮減；第二，陸股在五一假期後再次重挫創波段低點，冀望短線反應利空後能盡快出現止穩；最後，今日中小型族群相對抗跌，顯示市場信心仍未潰散，若後續仍抗跌有助於台股維持相對強勢。

由於今年以來指數皆未跌破月線支撐，因指首次跌破後整理時將恐將拉長，台股在周五創高後，短線震盪在所難免，後續若指標沒有轉空，帶貿易戰利空出盡，指數仍有機會表現。