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川普再度放出黑天鵝 法人：台股止跌看3個關鍵

2019-05-06 12:11經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股。報系資料照
台股。報系資料照
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原本外界預期美中貿易戰可趨於和緩，不料美國總統川普卻再度放出黑天鵝，衝擊台股今(6)日重挫，盤中大跌逾200點，法人認為，在利空未解決前，相關的衝擊程度仍無法預估，台股能不能止跌，有3大重要觀察點，包括美股的表現、外資動向及美中貿易戰的後續等，都將動大盤的表現。

美國總統川普再放話將對2,000億美元中國大陸產品加徵稅率，將自周五(10日)起提高到25％，他也釋出對美中貿易協商進展太慢的看法，且揚言，可能會再對3,250億美元的中國產品加徵25%關稅。

川普推文等於重擊談判中的美中貿易協商，根據外電報導指出，因為川普的推文，中國國務院副總理劉鶴本周的美國行可能取；美中貿易戰再起波瀾，衝擊全球股市表現，台股今日一開盤就重挫失守萬一點，以11,005.36點開出，下跌90.94點，指數開低走低，盤中一度下探至10,870.4點，大跌225.9點，一口氣失守5日線及月線。

證券分析師黃漢成表示，大盤重挫，主要是受到川普談話的影響，盤中跌破月線，預期這起事件的衝擊約持續2~3天，支撐先看10,700~10,800點附近；他分析，目前盤面上漲多的電子股出現壓回，建議先保守看待，或者可以尋找獲表現好，股價位於低檔的股票布局。

黃漢成表示，美股後續的表現將是重要的觀察，如果可以不連續大跌，有助台股的止穩，；另外，外資的動向也相當重要，在期現貨是否出現賣超，值得留意，目前外資期貨淨多單仍有6萬口左右，如果下降至3-4萬口，則是比較不好的情況。

另外，美中貿易戰的後續也值得觀察，不過，因為不是第一次，預期衝擊的程度不像先前那麼大，以目前的情況來看，由於漲多電子股壓回，在6月中旬前，大盤可能順勢震盪整理。

台新投顧副總黃文清表示，川普的談話再度衝擊台股表現，加上本波從年初上漲的一個因素是看好美中貿易朝向樂觀的預期，市場對這次事件的解讀偏向談判破裂的方向，且擔心在急劇升溫中，因此反映在今日的盤勢上。

他說，後續外資的操作值得留意，由於利空尚未解決，外資甚至本土法人所持有的獲利部位可能出現調節賣壓，將會影響大盤後續的表現。

川普台股外資
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