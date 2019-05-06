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台股重挫逾180點 大立光逆勢上漲

2019-05-06 09:32經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

大立光執行長林恩平。圖／聯合報系資料照片
大立光執行長林恩平。圖／聯合報系資料照片
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美中貿易戰再傳變數，今日早盤台股指數重挫逾180點，大立光（3008）因4月營收優於預期，股價表現相當強勢，早盤大立光仍維持逆勢上漲，盤中漲幅約在3%以上，先前不少市場分析師認為，大立光股價有機會重返5000元關卡之上，不過美中貿易戰變數擴大，未來大環境的系統性風險是影響關鍵。

美國總統川普表示，由於美中協議進展緩慢，他下令 10 日將對價值2000億美元中輸美商品關稅稅率，將由原先的 10% 提高至 25%，此消息重挫台股指數今日盤中跌幅一度逾180點，其中，台積電甚至一度下跌逾2%，大立光則是四月營收亮眼，盤中股價逆勢上漲逾3%，在今日台股中顯得相當強勁，股價盤中高點來到4835元。

對於大立光股價能否重返5000元關卡之上，台新投顧副總黃文清認為，若單看基本面，大立光重返5000元的機會可說相當大，不過，在今日的美中貿易戰擴大之後，未來在全球資本市場是否引發系統性風險並進一步擴大，將是牽動大立光股價重返5000元大關的重要關鍵。

大立光四月營收為50.08億元，單月營收不僅重回50億元關卡之上，同時也重寫今年單月營收新高，四月營收達50.08億元，市場分析師認為，以大立光四月營收表現來看，先前預期的第二季業績將明顯優於首季表現的態勢已相當明確。

大立光公布四月營收為50.08億元，較去年同期大幅成長44%，同時也較上月營收成長27.55%，累計今年前四個月營收為148.32億元，較去年同期成長20%。

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