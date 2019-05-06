美提高懲罰性關稅 台期貨盤下挫 台股恐遇賣壓

相關新聞
台股殖利率稱冠亞洲 外資今年買超1,672億2019-05-05 23:55
台股賣壓出籠 Q2預期震盪整理格局2019-05-05 23:49
蘋概三王 外資喊買2019-05-05 23:45
Q2看旺股 資金押寶優選2019-05-05 22:54
體質穩健股 躍居主流2019-05-05 22:47
Q2看旺股／中航 吹反攻號2019-05-05 22:54
Q2看旺股／聲寶、東元 業績喊衝2019-05-05 22:54
Q2看旺股／味全、裕民 買盤力挺2019-05-05 22:54
Q2看旺股／泰山、統一 出貨強勁2019-05-05 22:54
鄭文賢專欄／類股輪動 高殖利率題材熱2019-05-05 22:47
技術面強勢股 領軍衝2019-05-05 22:47
一周盤前解析／IC設計、光學族群 搶鏡2019-05-05 22:47
壽險金控 大摩正向看待2019-05-05 22:47
就市論勢／大盤將迎融券回補潮2019-05-05 22:41
外資：壽險金控股息 明年有改善空間2019-05-05 17:42
技術指標／台股 補量可戰前高2019-05-05 13:06
美股強彈 台股520前創高有夢2019-05-05 13:01
年增44%、月增27.55% 大立光4月營收攀今年新高2019-05-05 12:31
分析師看台股中長多格局不變 520前可望維持高檔震盪2019-05-05 11:14
就市論勢／便宜中小股 短線焦點2019-05-03 23:27
5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？2019-05-03 10:58
百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透2019-05-03 10:55
股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？2019-04-29 09:11
從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙2019-04-29 09:10
布局壽險金控…再等等2019-04-07 00:39
櫃買修改規章 訂定下櫃機制2019-03-30 00:37
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
美股強彈 台股520前創高有夢2019-05-05 13:01
外資：壽險金控股息 明年有改善空間2019-05-05 17:42
官股狂接籌碼 法人：四因素壽險股可望反彈2019-05-05 19:55
蘋概三王 外資喊買2019-05-05 23:45
Q2看旺股 資金押寶優選2019-05-05 22:54
大立光營收暴衝 本月更旺2019-05-05 23:46
台股賣壓出籠 Q2預期震盪整理格局2019-05-05 23:49
華為攻NB告捷 台系鏈樂2019-05-05 22:40
體質穩健股 躍居主流2019-05-05 22:47
壽險金控 大摩正向看待2019-05-05 22:47
技術指標／台股 補量可戰前高2019-05-05 13:06
台股殖利率稱冠亞洲 外資今年買超1,672億2019-05-05 23:55
全民權證／台郡、穩懋 四檔有潛利2019-05-05 22:50
分析師看台股中長多格局不變 520前可望維持高檔震盪2019-05-05 11:14
年增44%、月增27.55% 大立光4月營收攀今年新高2019-05-05 12:31
權證教戰／認購買盤增 「萬一」仍猶豫2019-05-05 13:09
興櫃七悍將 漲勢凌厲2019-05-05 22:30
聯茂4月營收19.69 億元 創近八月高2019-05-05 15:20
中鋼 下季盤價 有壓2019-05-05 22:45
技術面強勢股 領軍衝2019-05-05 22:47
聯茂+1.8% 強攻5G應用2019-05-05 22:41
晶睿 上月營收創新高2019-05-05 22:41
Q2看旺股／中航 吹反攻號2019-05-05 22:54
Q2看旺股／味全、裕民 買盤力挺2019-05-05 22:54
研華全球布局 效益顯現2019-05-05 22:41
Q2看旺股／聲寶、東元 業績喊衝2019-05-05 22:54
欣興 挑價內外20%2019-05-05 22:50
一周盤前解析／IC設計、光學族群 搶鏡2019-05-05 22:47
父子聯手 友華穩健打天下2019-05-05 22:43
Q2看旺股／泰山、統一 出貨強勁2019-05-05 22:54
從期貨看現貨／台指期短多控盤 作空宜慎2019-05-05 13:19
美股貿易談判生變 美股電子盤重挫2019-05-06 08:43
全民權證／聯發科、奇鋐 認購燒2019-05-05 22:49
聯亞 瞄準逾100天2019-05-05 22:50
台股高檔震盪 留意外資資金動向2019-05-05 19:32
美股電子盤跌幅近2% 分析師：台股震盪留意外資概念股2019-05-06 08:43
興采 Q2營運成長趨緩2019-05-05 22:44
第一類接觸／友華海外大布局 啟動2019-05-05 22:44
全民權證／聯詠、瑞昱 盯價外15%2019-05-05 22:50
櫃買 本周兩新兵報到2019-05-05 22:30
留言