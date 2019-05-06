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科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

「抖手扁」7劍出鞘 藍綠橘通殺 只有1人金鐘罩…

美提高懲罰性關稅 台期貨盤下挫 台股恐遇賣壓

2019-05-06 09:00經濟日報 記者黃力╱即時報導

美國總統川普表示，將自周五（10日）開始，把2,000億美元中國產品加徵的10%懲罰性關稅稅率，提高到25%。消息一出，道瓊電子盤大跌，美股電子盤跌1.7%~2%。

亞洲部分也同樣受到影響，今早（6）日摩台近月開盤點為跌至409.6，跌逾1.2%，台指期開盤點位10980，同樣也跌逾1.1%。

權指股期貨方面，台積電近月期貨開盤也下跌逾1.7%，鴻海期下跌2.5%，台股現貨於開盤後，恐遇賣壓，回測支撐。

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