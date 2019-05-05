官股狂接籌碼 法人：四因素壽險股可望反彈

2019-05-05 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



壽險獲利不佳，今年主要壽險金控和壽險股普遍走跌，不過隨著行情好轉，市場又轉而預期表現回升，其中，相關壽險股籌碼倒向官股、大股東等穩定一方，被法人視為後市可望反彈的另一關鍵。

據統計，今年外資對壽險股大賣超，堪稱是壓倒股價的主要因素，如獲利前段班的國泰金（2882）、富邦金，因旗下壽險表現疲弱，迄今分被外資賣超38萬、26萬張，同為壽險金控的新光金，更被調節74萬張，另外壽險股的中壽、三商壽也被賣超14萬、5萬張，使股價大跌。

不過，隨著股債行情走升，加上匯損壓力減，壽險基本面開始有好轉呼聲，縮短到近期，多數壽險股股價也不再破底。宏遠投顧副總經理陳國清表示，在台股公司陸續發布財報後，預期資金視獲利調節漲多股、轉進低基期股，配合政府護盤買權值股，壽險股有望突起。

他進一步分析，壽險股可望反彈的四個因素，一是今年3月底，多數壽險已回沖去年第4季股債匯三殺的損失；其次，4月以來，美台股都漲權值股，壽險公司多持有電子權值和中型股，實現獲利預期大增；第三，近一、二月外資和投信大舉賣壽險股，但股價未再殺低，籌碼可能流向大股東、政府基金、有實力的大咖等手中；第四、盤面漸有漲多電子股修正，轉由低基期金融股撐盤，而基期最低、法人持股甚少的壽險股，有望獲得護盤方關注。

對照今年以來，官股確實為承接壽險股的一大力量，包括國泰金獲官股買超6.3萬張，富邦金買超3.5萬張，新光金16萬張，中壽、三商壽也各獲買超2萬及1.2萬張，其餘還有漲幅較少的中信金、開發金、合庫金等，同步獲官股買超。

至於漲幅大的玉山金、元大金、兆豐金等，一律遭到調節，符合官股低買高賣特性。