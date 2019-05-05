外資：壽險金控股息 明年有改善空間

2019-05-05 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金控股息政策全公告，摩根士丹利最新報告點評，受到獲利影響，今年銀行股平均盈餘派發率明顯優於壽險，壽險金控又以富邦金（2881）表現領先；短期內，壽險獲利雖仍備受考驗，但若多頭續航，明年股息配發力有望提升。

大摩也是外資圈中，首度喊出壽險金控股息有望於明年改善的券商，相較於先前花旗認為壽險股息恐連年保守，大摩觀點相對正向。

大摩表示，受壽險獲利影響，原本預期所有壽險金控的股息配發保守，但富邦金決議配發2元現金股利，隱含4.3%的股息殖利率，與44%的盈餘配發率，持穩前年水準，優於預期，也使其配發表現在族群中領先。

與國泰金和新光金比較，兩者分別配發1.5元現金股利、盈餘配發率約37%，後者以公積配發0.2元現金，皆低於往年和市場預期。

大摩進一步解讀，各壽險金控對於未分配盈餘及普通／特別股股息的管理，也是股利政策分歧原因，以富邦金來說，去年財報公告的未分配盈餘有1,150億元，領先同業，而國泰金帳上雖也有960億元的未分配盈餘，但扣除法定準備項目，僅有180億元可分配股利，同步衡量特別股，使國泰金普通股股利減少，新光金也有相同情況。

另方面，壽險有較大增資壓力，壽險金控管理資金上有更多顧慮。大摩認為，過去壽險金控幾乎每年提出增資計畫，實際執行只有少數年度，然今年基於帳面淨值波動及IFRS 17準備，落實增資機率高，國泰金又比富邦金更有機會。

整體評析，大摩認為銀行股的股息配發表現優於壽險，不過後者狀況也不同，如富邦金就是例外。在資產表現有所提振下，明年壽險金控股息或有改善。