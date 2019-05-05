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分析師看台股中長多格局不變 520前可望維持高檔震盪

2019-05-05 11:14經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

台股近日在高檔震盪之下，內外資同步偏多操作，指數在（3）日再度重寫今年新高，市場分析師表示，目前消息面、技術面及籌碼面，台股都仍明顯處於多頭格局，預計短線上在520之前，即使國際股市震盪，也可望維持高檔震盪格局，但若國際股市續強，則有機會順勢再推升台股指數續攀今年新高。

對於台股近日行情再創今年新高，並相對國際股展現相對強勢表現，國泰證期副總經理錢冠州表示，目前台股的走勢很明顯，就是偏多。目前無論是在籌碼面、技術面或消息面，都是正面的，錢冠州認為，台股指數不僅是3日重寫今年新高，後市也有機會維持驚驚漲格局，只要目前整個外在環境沒有太大變動，後市台股指數仍有持續向上的機會。

錢冠州認為，就短中線來看，近期台股指數看回不回，主要是電子產業自去年第三季出現旺季不旺，產業降溫並在通路端進行庫存去化之後，預計電子產業的谷底，將會在落在今年第二季，因此，市場資金在預期心理下，力撐指數出現相對強勢表現，此外，台股每年的520行情接近，雖然台股目前已處於波段高點，不見得會因520效應，再推升指數，但預料在此之前，即使國際股市出現震盪，台股也可望具有相對強勢的高檔整理表現。

另外，就中長線而言，美國及台灣都將在明年進行總統大選，就過去的經驗來看，大選年的前一年，除非出現全球性的重大利空衝擊，否則通常美股及台股指數都會維持中長線偏多的基調，因此，美股及台股後市，即使拉回整理，預料都不會太深。

台新投顧副總經理黃文清也指出，近期台股確實相對強勢，不過，主要仍是市場資金的預期產業進入今年谷底的預期心理，因此，在第二季底之前，預料台股仍可能因短線漲多，而有小幅拉回整理的壓力，統計過去的數據，台股在6月及7月的上漲機會分別約在46%及42%。

不過，黃文清也指出，進入第三季之後，市場也將正式檢視今年第三季的出貨表現及電子產業下游的拉貨力道，因此，預計最快在七底、八月初時，台股將因基本面加溫的帶動，再度增添多頭動能，整體而言，黃文清也認為，台股下半年行情值得期待。

台股指數520黃文清

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