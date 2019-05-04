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股海指南針／優質中小股 將脫穎而出

2019-05-04 01:01經濟日報 林成蔭

景氣到底好不好 ? 成長趨緩但逐漸脫離泥沼的跡象浮現，對股市發展的助益也逐漸明顯。

從主要國家經濟動能觀察，美國供應管理協會（ISM）公布的4月製造業指數為52.8，不如3月的55.3和預期的55，仍高於50；歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為 47.9，連續第三個月低於50；中國官方的4月製造業PMI為50.1，低於上月的50.5和預期的50.5，民間版的財新4月PMI為50.2，應屬微溫。

台灣的數據則讓人眼睛一亮。根據國發會公布，台灣經季節調整後之製造業PMI為51.7，較上個月上揚2.6個百分點，這是自2018年11月以來首次呈現擴張，非製造業採購經理人指數（NMI）為55.6，較上個月走高2.3個百分點，也是2018年8月以來最快的擴張速度，如筆者在先前提及，台灣已展開「否極泰來」的走勢。

值得留意的是，根據中經院調查，全體製造業之未來六個月展望指數已連續二個月呈現擴張，速度為2018年7月以來最快，又以電子暨光學產業較為明顯，只有基礎原物料產業的看法仍保守；非製造業之未來六個月展望指數亦呈現2018年4月以來好轉，以批發業與住宿餐飲業仍呈現緊縮。

從其他具領先性的經濟數據觀察，台灣經濟研究院公布3月製造業景氣燈號是連續五個月出現藍燈，景氣信號分數跌幅已有限；經濟部統計處公布的3月外銷訂單，與去年同期相比減幅達9.0%，透露出第2季外銷產業整體狀況有待加強。

綜合評估，台灣的景氣應是進入低檔區，有復甦的動能但並不強勁，部分產業感覺到「春燕」來臨，有些則仍在調整，但下滑幅度減緩，整體環境類似U型回溫。

資金面仍是適度的寬鬆，美國聯準會主席鮑爾在聯準會利率會議後的談話頗有意思，他指出美國的低通膨只是暫時現象，未來會向聯儲的目標水平回升，雖然澆熄了投資人原先對今年降息的預期，其實並不是壞事，因為這代表經濟發展仍穩健，通膨也未過低或過熱，一切仍在聯準會掌握中。

信心面也漸恢復，美中貿易談判傳出接近達成協議，5月可能會有結果呈現；美股陸續公布第1季財報，大多數公司的收益高於預期，帶動S&P 500、那斯達克等指數創下歷史新高，激勵了全球的金融市場。

投資策略上仍採取偏多操作，以七成以上多單搭配一成之內的避險工具為投資組合的資產配置。

電子股在第1季為谷底，第2季仍屬淡季，惟已開始反應第3季甚至於下半年的旺季需求，其中，關鍵零組件如光學鏡片的大立光率先轉強；再者，蘋果公布財報，雖然下滑，但優於市場預期，降價策略逐漸發揮功效，加上非iPhone如iPad、AirPods、Apple Watch等成長顯著，台積電、鴻海等指標股走勢穩健，蘋概股加上5G概念的網通族群，將是科技股的重心。

台灣加權指數在昨（3）日收盤創下今年高點，將伺機挑戰去年的11,270點，多方氣勢漸盛，不過上市櫃合計，仍有466檔個股股價低於淨值，如年興、藍天、慧洋、冠德、長榮、國票金、永豐金、嘉泥、東元等雖然不屬於熱門題材，但體質和經營仍舊穩健，具輪動契機。

運動健康如製鞋、成衣等將提前反應2020年東京奧運商機，再者、汽車零組件、生技醫療、休閒食品等中小型優質企業，在本波段有機會脫穎而出。

（作者是資深證券分析師）

製造業景氣燈號

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