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特斯拉利空 不利台廠

2019-05-04 00:32經濟日報 記者周克威／台北報導

特斯拉在連續二季獲利後，今年第1季再度陷入虧損，進而拖累現金流量狀況惡化，表現遠低於市場預期，法人機構指出，若第2季虧損未能明顯收斂，接下來勢將面臨對外籌資壓力，在產銷狀況明顯轉佳前，國內相關供應鏈短中期業績或評價將受影響。

日盛投顧協理鐘國忠指出，特斯拉第1季虧損7.02億美元，在連續二季獲利後再次轉為虧損，每股虧損（EPS）4.1美元，不僅未能達到微幅獲利的預期，虧損幅度反而再次逼近歷史新高紀錄（去年第2季單季虧損7.18億美元），整體表現低於市場預期。

法人指出，若特斯拉第2季虧損未能明顯收斂，恐將面臨對外籌資壓力，將衝擊國內相關供...
法人指出，若特斯拉第2季虧損未能明顯收斂，恐將面臨對外籌資壓力，將衝擊國內相關供應鏈短中期業績或評價。 本報系資料庫
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不過，特斯拉預期第2季虧損將大幅縮小，第3季將轉為獲利，並重申2019年總交車量達36萬~40萬輛的預期，如果上海工廠能在第4季導入量產，今年全球產量可望達到50萬輛。

在市場關心的現金流量方面，特斯拉第1季自由現金流量由去年第4季的9.1億美元，轉為淨流出9.2億美元，主要是來自營運的現金流量在連續二季維持正流入之後轉為流出，整體自由現金流量狀況明顯惡化，且期末現金大減至26.83億美元，如果第2季虧損未能明顯收斂，特斯拉接下來勢將面臨對外籌資壓力。

分析師指出，特斯拉第1季的產量、交車量及獲利狀況都低於市場預期，尤其是汽車業務毛利率出現明顯下滑，年初開始降價後，卻未能成功刺激銷量成長，部分反應出聯邦電動車稅收抵免從7,500美元減半至3,750美元帶來的影響。

由於第1季再次大虧，因此市場對特斯拉獲利及償債能力的憂慮勢將再度加深，後續觀察重點仍在交車量及產量變化、第2季虧損能否收斂、上海廠量產進度，以及中國與歐洲地區交車狀況，由於近期交車量及產量的表現低於預期，在特斯拉產銷狀況明顯轉佳前，國內特斯拉供應鏈短中期將受到影響。

特斯拉上海

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