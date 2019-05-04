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半導體三雄 外資按讚

2019-05-04 00:31經濟日報 記者趙于萱／台北報導

台股昨（3）日由半導體領軍，攻上11,097點波段新高，其中外資圈調升譜瑞（4966）、日月光投控目標價，激勵兩檔個股強勢；此外，美林、大和針對聯發科喊出市場前二高目標價，也推升IC設計一哥攻「頂」。

譜瑞財報和日月光新展望都為半導體股添佳音，尤其譜瑞首季賺7.42元，大幅擊敗市場預測，里昂一舉喊出745元目標價，野村升至625元，大摩、美林也喊「6」字頭；日月光獲小摩、美林等調高財測後，瑞信、大和跟進調升，目標價最高喊至82元；至於聯發科在財報出爐有首波外資喊350元後，美林、大和再喊400元、370元，分創最高、次高目標價。

野村分析，譜瑞第1季每股純益（EPS）比市場預測高出8%，主要來自利息收入激增，值得注意上季毛利率達41.8%，同步優於預期，顯示譜瑞主力的SIPI、觸控及高速傳輸產品，獲利全面提升。

譜瑞第2季預估營收減少2%-11%，但強調下半年優於上半年，野村認為短線展望下調，無礙譜瑞長期受惠產品競爭力提升，加上極具潛力的PCIe Gen4中繼器（re-timer）可望於年底放量。目前野村維持譜瑞今、明年營收將雙位數成長財測，最新EPS並調高到31元、36元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天認為，譜瑞本季展望雖然蹲低，但毛利持續看增，且更長線動能在中繼器出貨外，另一亮點是6 Mux COG TDDI的推出，此類窄邊、高毛利的新技術服務，有望成為新主流。

日月光展望營收逐季增，矽品董事長林文伯2日再提「半導體最壞時刻已過」，和瑞信預測復甦的看法呼應。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪指出，日月光本季看好IC ATM事業優於EMS，主要是因淡季影響SiP需求，不過隨景氣反彈，第3季不僅EMS收入有四成左右增幅，IC ATM也將雙位數增長，比瑞信預期的好。

瑞信因此上調日月光今、明年EPS預估至5.2元、5.8元。大和則基於上半年展望弱，下調今年財測，但對中長線手機景氣及5G基地台建置正向，並預期日月光的股東權益率隨獲利提升。

外資看譜瑞、日月光、聯發科 圖／經濟日報提供
外資看譜瑞、日月光、聯發科 圖／經濟日報提供
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