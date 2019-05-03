五一長假陸股ETF價揚量縮 台股ETF本周領漲

2019-05-03 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



中日等市場進入五一長假，全球主要股市也成交清淡，市場在高檔小幅整理。在台掛牌的ETF中，本周由台股、日股及陸港股等正向槓桿ETF領漲，原油等商品 ETF最弱勢。

美國原油庫存大增，油價從高點滑落，正向原油ETF從前一周的漲幅冠軍變成最後一名，反向ETF封王。本周華頓S&P布蘭特反1（00716R）漲近5.2%最強，為本周所有ETF漲幅冠軍。元大S&P原油反1以5%的漲幅成為亞軍。

相反的，元大S&P原油正2大跌10%，華頓S&P布蘭特正2跌8.1%，為本周所有ETF績效倒數兩名。由於美元仍在高檔，商品價格弱勢，相關ETF如黃金、銅、黃豆及白銀等正向ETF，本周表現不佳，跌幅介於1.4%到3.2%之間。

元大投信分析，最近國際原油已跌破月線支撐，月線可能形成短線上檔壓力，短線可觀察季線是否提供下檔支撐。近期產油國消息面對國際原油走勢影響大，需特別留意產油國的消息面變化。預期短線震盪幅度將加劇，操作上宜謹慎，並善設停損停利點。

台股加權指數再度站上11,000點，全周漲1.3%。相關ETF中，以元大台灣50正2全周漲3.2%最佳，為本周所有ETF漲幅季軍。富邦臺灣加權正2漲2.9%、元大MSCI金融也漲近2.9%，分別為漲幅第四、五名。

中國股市進入五一長假，本周只有兩個交易日，上證指數仍在3,000點之上，全周小跌0.2%。陸股相關ETF中，本周以元大滬深300正2漲1%最強，其次為BP上證50漲0.8%，反映投資人對於陸股五一假期結束後的期待。

由於中國長假效應，陸股ETF交易量減少。以3日來說，元大滬深300正2仍以近8.7萬張的交易量稱王，但成交量只有平常的一半，再來是元大台灣50反1的6.3萬張、富邦VIX的5萬張、元大台灣50的3萬張、元大S&P原油正2的2.7萬張。

ETN終於問市。本周國內九大券商發行首批十檔ETN正式掛牌，這些ETN有八檔連結台股指數，兩檔連結陸股指數，合計規模22億元。這一批ETN掛牌價最低只有5元，預期可吸引小資族。