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承啟擬配發1.5元現金股利 盈餘配發率62.76%

2019-05-03 19:51經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

顯示卡廠承啟今天公告擬配發1.5元現金股利，以該公司今天收盤價28.8元計算，現金殖利率約5.20%，承啟2018年每股稅後純益（EPS）為2.39元，盈餘配發率約62.76%。

顯示卡殖利率股利

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