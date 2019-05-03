依舊強！富邦金、國泰金今年合計配發股利達446億元

2019-05-03 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金、國泰金今（3）日雙雙公布現金股利配發水準，分別高達2元及1.5元，儘管旗下壽險業雙雙受去年底出現未實現損失，因此無法將股利上繳母公司，但是母金控依舊拿出公司未分配盈餘、法定盈餘公積與資本公積配發給股東，光二家金控就各自配發高達230.87億元及215餘億元給其股東，二家合計高達將近446億元，表現已高過市場預期，但跟去年二家合計配發550億元減少約104億元左右，衰退19%。但占整體15家金控金額比重超過三成，亦是相當驚人。

富邦金發言人兼總經理韓蔚廷表示，上午公告普通股每股配發2元現金股利，合計現金股利總金額為204億6720萬元。目前特別股尚需待股東會通過修正章程盈餘分派規定，若一旦股東會通過加計甲乙特，預計總計為230億87,306,138元。

晚間國泰金發布普通股每股將配發現金股1.5元，其中包括盈餘分配1.2元及法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利0.3元，合計普通股股東配發之現金股利總金額為188億4482萬元左右，另外也公布甲種特別股每股配發2.28元，合計配發給股利總金額為18億9992萬元及乙種特別股每股配發1.1元現金股利，合計將配發7億6796萬元。

三種合計將配發出現金股利達到215餘億元。但去年國泰金每股配發2.5元現金股利創下歷史新高紀錄，今年僅剩1.5元，顯然旗下國壽去年底未實現損失致無股利可發，加上公司長期考量保留資金，依舊有部份影響。