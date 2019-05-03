證交所呼籲及早傳財報 上市公司截止至5月15日

2019-05-03 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所公告表示，上市公司第1季財報發布期限將至，包括金控以外的919家上市公司應於5月15日（周三）完成發布；14家金融控股公司應於5月30日（四）上傳完畢。為避免網路流量壅塞，呼籲上市公司掌握時效，及早辦理財報公告。

證交所也提醒上市公司應同步公告「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊；上傳之電子書，其會計師查核報告及四大表核章等部分，並應上傳已掃瞄相關人員簽章的文件，與實體財報一致。