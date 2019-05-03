中信金特別股 5月6日上市

2019-05-03 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



臺灣證券交易所公告，中信金（2891）丙種特別股股票自6日（一）開始上市買賣，此次特別股的中英文簡稱、產業類別、上市代號、上市有價證券種類及數量資料公布如下：

中文名稱：中國信託金融控股股份有限公司丙種特別股（簡稱為「中信金丙特」，英文簡稱：CTBC-PSC）

股票代號：2891C

上市有價證券數量：166,660張

公司營利事業統一編號：80333992

至於金管會日前公告中信金丙種特別股，股息率（年率）為3.2%（七年期IRS利率0.99%+2.21%），按每股發行價格計算，其中，七年期IRS利率將於發行日起滿七年的次一營業日及其後每七年重設。