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權值股展拉升力道 台股漲91點收11,096

2019-05-03 13:42經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股站穩11,000關卡，今（3）日指數震盪之後走揚，近幾日強勢的金融族群漲多熄火，改以權值電子股領漲，帶動指數盤中高點來到11,097，為今年波段新高，終場大盤則收11,096.30點，漲91.81點，漲幅0.83%，周漲幅1.3%，成交量1,144.26億元。

今日整體亞股趨弱。韓股跌0.6%，港股由黑翻紅，漲0.2%，台股則相對抗跌，表現較佳。

台權值股展現推升指數的力道，台積電（2330）漲2.3%、鴻海漲逾1.5%、大立光漲1.4%；台塑化漲0.4%；國泰金及富邦金收盤價位則各跌0.4%、0.5%。

其他如可成、日月光控股、聯電等也為台灣50中強勢的標的。

今日躍上盤面漲勢較為整齊的族群，包括光學鏡頭元件的玉晶光、揚明光、新鉅科、聯一光、先進光、亞光、今國光等；傳統產業的亞泥、台泥、中鋼、遠東新等；風電概念股的上緯投控、台船、世紀鋼；PCB的聯茂、台燿、新揚科、同泰、台郡、南電；IC的神盾、聯發科、原相、世芯-KY、瑞昱、創意等。

此外，奇鋐、台虹、合勤控、中信金等個股表現也是市場焦點。

法人分析，美股漲跌，台股可能跟進；因此，對應未來台股大盤及個股股價走勢，除了要看個股基本面及獲利趨勢、股價基期及本益比是高或低、籌碼面乾淨與否外，還要看美股未來如何表現。

近日指數站穩「萬一」，目前台股走勢震盪盤堅。進入法說會高峰與首季財報公布，隨著市場將更趨於觀望檢視首季獲利，加上近期不少個股已經有高檔破線之跡象，操作上應該留意個股修正風險，並檢視投資組合是否有轉弱個股，特別是出現高檔套牢量或是十日均線下彎的狀況，選股可往法人鎖碼並具備強勢技術面之個股介入。

個股台股

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