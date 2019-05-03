精誠首季財報靚 領軍資訊服務商族群

2019-05-03 13:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



精誠（6214）今年首季財報亮眼，單季營收、獲利雙創同期新高，獲利更是季增逾三倍。精誠業績佳，激勵投資人信心，今（3）日成交量放大，股價帶量走揚，相隔三年再度攻上70元關卡。另，敦陽（2480）、零壹等資訊服務商族群，股價走弱，午盤前小跌。

精誠首季合併營收49.41億元，年增19.22%；稅後純益3.84億元，年增15%；每股純益（EPS）1.56元，為歷年同期新高。

精誠表示，首季主要動能，來自持續透過收購兼併產生的綜效，如去年投資敦新科技取得30%股權、併購鼎盛資料等；另也發揮生態圈領導整合能力，掌握兩岸雲服務市場爆發性成長商機，創造成長。

精誠今年喊出「數位轉型AI化」的具體方針，並積極布局生態圈，包括與合作夥伴爭取政府機關與大型企業指標性專案等，提供上雲、用雲、管雲和護雲四面向的「四雲」服務，致力培養「5A」（App、AP、API、Appliance、Algorithm）人才，以規劃滿足企業客戶數位轉型需求的解決方案，協助客戶變現數據，成為客戶數位轉型首選夥伴。

精誠也啟動「大台南創研中心計畫」，投注資源培育5A人才，針對製造業客戶將精誠擅長的IT（Information Technology）與營運面的OT（Operation Technology）進行整合，同時積極導入智慧製造、智慧資安等整體解決方案，協助製造業客戶贏得數位先機。

精誠表示，未來為協助企業客戶數位轉型AI化，除了養成更多5A人才，也將重新配置集團資源，提升5A服務的占比，滿足企業客戶持續增長的需求。