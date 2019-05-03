郭明錤：新iPhone訂單 臻鼎、台郡主要贏家

2019-05-03 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



天風證券分析師郭明錤出示最新報告，認為因今年下半年新款iPhone天線軟板材質大改變，新進入者鵬鼎控股／臻鼎-KY（4958）、東山精密與台郡為主要贏家，而失去iPhone訂單的嘉聯益為主要輸家。

LCP雖然理論上有高頻無線傳輸優勢，但因生產問題，故天線軟板在某些情況下反而限制了iPhone XS Max / XS / XR的無線效能。

因MPI（Modified PI）在4G / LTE 頻段的無線效能表現不輸LCP，且有生產與成本優勢，故預期今年新iPhone大部分的天線軟板將捨棄LCP材料改採用MPI。

郭明錤認為，此改變的主要贏家為鵬鼎控股／臻鼎、東山精密與台郡，失去iPhone訂單的嘉聯益為主要輸家，村田雖受害於材質改變，但仍是LCP獨家供貨商。

假設今年新iPhone出貨量相比去年持平，受益於功能升級，新iPhone天線軟板預期總價值將年成長10~20％。雖然MPI成本低於LCP，但因新款iPhone的UAT（上天線）與LAT（低天線）分別整合UWB（超寬帶）與底座（Docking）功能，故有利單價提升。

郭明錤指出，預期生產問題改善後，未來5G天線軟板材料仍以LCP為主，鵬鼎控股/臻鼎、東山精密與台郡可望成為新款iPhone LCP天線軟板供貨商，明年蘋果新款手機為支持5G將會採用更多LCP天線軟板。

鵬鼎控股/臻鼎同時受益於MPI UAT與LAT軟板出貨，預期佔MPI UAT與LAT軟板訂單比重分別約50％與65％，就出貨量而言為最大受益者，可望在今年下半年對產能利用率與盈利有顯著貢獻。

在台郡方面，因高單價MPI UAT供應比重高於市場預期，首度提供高單價iPhone天線軟板，有利蘋果產品ASP。預估台郡的MPI UAT訂單比重為50％，高於市場預估的20- 30％，此訂單可望在今年下半年對產能利用率與盈利有顯著貢獻。

至於嘉聯益，預估將剔除出今年下半年iPhone供應商，導致下半年營運動能可能衰退。同時不利的挑戰還包含，去年下半年基期過高，失去今年新款iPhone軟板訂單，以及流失2019年iPad與 Apple Watch訂單給東山精密。