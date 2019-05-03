新再生能源發展條例上路 經長指示台電修正相關合約

2019-05-03 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



總統蔡英文5月1日公布「再生能源發展條例」，為進一步建立綠電市場自由化，滿足產業界需求，經濟部長沈榮津今（3）日表示，已要求相關單位從需求面及供給面進行詳細盤點，並了解企業購買綠電的需求，台電也應儘速掌握綠電供給情形，目前初步掌握是供給大於需求。 同時，也已請台電依新法修正相關合約，未來新加入業者可在躉購及直供轉供制度間轉換。

沈榮津今日出席「2019第38屆新一代設計展」時表示，已先請台電公司依修正後的「再生能源發展條例」儘速修正相關合約，使未來新加入業者可以在躉購及直供轉供制度間自由轉換。此外，為滿足產業界綠電需求，將從需求面及供給面進行詳細盤點，同時就過去已簽約的案件研議合理的解約作法，並於近期就相關執行細節再予釐清。

沈榮津表示，由於綠電的需求可能來自法規要求、環評承諾、產業綠色供應鏈要求或企業社會責任，須詳細進行相關的盤點工作，工業局將邀集相關產業公協會及廠商進行需求時程與數量盤點。

在供給面部分，沈榮津則是指示台電公司分別針對再生能源業者的簽約、併網及取得電業執照等不同時間點，進行裝置容量及發電量的整體盤點，以確保業者未來可以在需要的時間買到所需綠電。

同時，能源局也將就「再生能源發展條例」修正後，需設置一定比例再生能源的用戶範圍、設置比例及期程等，邀請利害關係人及地方政府共同研擬完整配套作法，以建立綠電自由交易市場。

此外，經濟部次長曾文生也提到，如今台灣再生能源在市場上逐漸具競爭力，尤其全球環保意識抬頭，暖化問題受重視，未來要把產品賣到國際，就要採用一定比例的再生能源，且政府已規劃2025年再生能源發電占比20%目標，未來綠能科技就業機會必逐年增加，亦是未來就業的新趨勢。

曾文生指出，過去講到能源產業，大概就是中油、台電兩家公司，但是未來情況大不同，2000年以前進口能源總值占GDP不到5%，2010年以後進口能源總值占GDP超過10%。

換句話說，台灣每生產10元就要花1元買燃料，過去台灣能源高度仰賴進口是因為再生能源技術還不成熟，如今再生能源在市場上逐漸具競爭力，政府也已規劃2025年再生能源發電占比20%目標，未來綠能科技就業機會必逐年增加，可以看出此產業對國家未來的重要性。