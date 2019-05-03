川郭會後郭台銘見威州州長 鴻海股價挑戰重回5日線

2019-05-03 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘忙著拚總統初選之外，同時也積極的進行事業布局的調整，在這次赴美行程中，先面見美國總統川普，再飛往威州除與新州長見面，也要告訴員工即將交棒的消息；郭台銘釋出將依法律程序進行接班人的布局消息，今（3）日股價小紅開出，早盤一度再站上5日線。

郭台銘積極拚總統初選，面對外界對接班人的關切，釋出接棒人選都依規畫在做，一切依照程序進行的訊息，同時也表示，要「轉換跑道」，集團少了郭台銘，工作有人接棒，會做的更好。

郭台銘指出，在威州投資從未生變，目標是今年底建好主體建築，預計明年5月開始量產，所以這次到威州，除了與州長艾佛斯見面，也要跟員工座談，告訴員工即將交棒的消息。

鴻海股價從近期高點97.2元回檔整理，統計4月三大法人仍是持續大買鴻海，合計買超21萬2,174張，高居上市個股之冠，其中外資買超18萬3,594張，投信買超15,617張，自營商則是買超12,963張。

鴻海股價在近10個交易日整理之後，今日以87.3元開出，上漲0.4元，一度拉升至87.4元，站上5日線，不過股價一度翻黑下滑至86.7元，下跌0.2元，盤中力守平盤。