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影／黃文清：台股五月天 11,000點上下300點間高檔震盪

2019-05-03 09:50經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台新投顧副總黃文清表示，台股時序邁入5月後，將面臨繳稅壓力、季報檢驗，上檔追價力道較弱，但下檔仍有低接買盤支撐，預期指數將在11,000點上下300點間高檔震盪。

在布局操作上，可以蘋概、金融、塑化、高殖利率等補漲族群為首選。

高殖利率台股台新

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