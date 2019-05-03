遭質疑染紅 智崴：盈力公司董事均為台灣人

2019-05-03 08:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）今（3）日於櫃買中心舉行重大訊息說明會，針對外界指稱公司有中資投資及相關報導回應。智崴集團表示，據資料顯示，盈力公司的資金來源為香港公司，提供資金的香港公司董事均為台灣人，並無大陸籍人士，因此沒有所謂的中資之說。

此外智崴表示，盈力公司中，並無依台灣證券交易法第二十二條之二及第二十五條規定之智崴公司「內部人」。

針對盈力公司負責人與群業投資（股）公司的負責人為同一人，智崴集團執行長歐陽志宏指出，公司每個員工都有可以進行股票買賣，只要有買賣的不是證交法規範的內部人，皆是合情合理合法的行為。

有關來源不明的錄音檔，指稱智崴財務長林穗娟引進中資。智崴集團執行長歐陽志宏表示，公司財務長絕無引進中資美金450萬元之情事。財務長向股東及其代理人說明投資進度合乎情理，然而該錄音內容來源不明，不排除有偽造、變造或斷章取義的可能。

財務長林穗娟則表示，智崴一直以英國當地知名的優質家庭娛樂景點營運公司，亦是全球第二大的旅游景點營運公司為效仿對象。自己很努力將公司推向國際市場，在各地不同金融市場的活動中積極推銷公司，不知道過程是否被設計或斷章取義，這兩年跑了許多地方，不記得這段內容為何，不過對於造成投資朋友、董事監察人誤解仍深感抱歉。

歐陽志宏也再次重申，公司過去、現在、未來都沒有參與有關國防相關的專案計畫，智崴的模擬技術主要用在娛樂產品，創造歡樂的體驗。

歐陽志宏表示，智崴自成立以來，始終根留台灣，致力整合、開發在地遊樂設備產業鏈，將產品外銷到全世界，努力替台灣的經濟做出一點微薄的貢獻。

體感科技技術為智崴珍視的核心價值，並不會因為有任何資本投入而導致技術外流，永續經營是智崴營運團隊不變的最高方針。