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上洋3日登錄興櫃 主攻三菱重工空調全系列產品線

2019-05-02 19:12經濟日報 記者張義宮╱即時報導

上洋產業將於3日登錄興櫃掛牌交易，今後將主攻代理三菱重工空調全系列產品線，包含家用、商用、變頻VRF空調及空氣清淨機，為家電業上市櫃掛牌再添一員。

興櫃家電廠的禾聯碩日前舉辦上市前業績發表會，預計5月24日掛牌上市，成為「家電四雄」繼聲寶、大同、東元、三洋電之後，擠身家電五雄新成員。

上洋自民國68年起開創台灣商用洗衣服務迄今達40年，客戶遍布各大專院校、醫療機構、飯店商旅、工廠等，堪稱有住宿需求的場所，就有機會看見上洋提供完善投幣式洗衣服務的蹤跡，以大專院校學生宿舍為例，市場占有率已超越六成。

上洋表示，103年起跨足家電市場，進口歐美高階家用電器商品，如洗衣機、冰箱、烤箱等。憑藉多年商用等級的服務經驗，重新整合運用企業資源後，將高階商品搭配優質服務，推出便獲得經銷通路高度肯定，簽約經銷商家數每年翻倍快速成長。

穩健經營的經銷網絡，促使日本三菱重工在104年底將空調商品的台灣代理權交棒給上洋。上洋強調，以高品質的銷售服務及售後保證，在高度競爭的空調市場快速發展，業績表現一路亮眼，自代理三菱重工空調以來，連年交出銷售成長超過50%的漂亮成績單。

今年上洋更強化三菱重工空調全系列產品線，包含家用、商用、變頻VRF空調及空氣清淨等系列商品，在消費市場的販售、專案市場的建案規劃，將持續投入更多的心力。

106年度及107年度的上洋營收分別為6.5億元與8.9億元，稅後純益分別為5,583萬元與4,238萬元，每股純益為3.07元與2.33元。今年前三月營收2.3億元，較去年同期成長24%。

展望未來，上洋指出，除持續深耕國內商用洗衣市場，透過資訊科技促進產業升級外，更計畫將業務拓展至亞洲其他市場，促進自助洗衣之蓬勃發展；空調事業部分，預期在三菱重工產品線完整齊備後，持續投入提升品牌知名度，伴隨著節能趨勢的帶動下，將為營運注入強勁成長動能。

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