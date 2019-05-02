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二高二低一中概念股 「萬一」大關攻防焦點

2019-05-02 18:57經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股高檔震盪，盤勢上演「萬一」大關攻防戰，現階段業績題材當道，營收與股利雙高，本益比及股價淨值比雙低，且籌碼輕盈的「二高二低一中」概念股，如統一證、亞泥、英業達等，躍居為市場多頭焦點。

今年全球經濟成長動能放緩，不過短線全球股市震盪向上，美股不死，台股續漲不止，指數後市若要再戰高點，將回歸基本面表現而定。

台新投顧副總黃文清表示，在指數兵臨「萬一」大關之際，台股短線觀望氣氛仍濃，但在國際股市維持高檔下，台股未來將跟著法人買賣多空震盪，惟短線即使拉回，幅度也不至太大，將可視為買點。

類股操作上，現階段選股仍以電子、傳產股均衡布局為主，可留意業績表現及股利題材等；另外，部分基本面佳、但近期漲勢相對落後個股，也可留意進場時機。

統一投顧董事長黎方國指出，台股走勢震盪盤堅，具備籌碼輕盈，又有高營收備援的中小型股，有機會得到市場資金青睞，若再搭配逐漸發酵的除權息行情，將更有機會吸引投資人目光。

根據統計，若以高營收成長、高股利報酬為主選項，輔以低本益比、低股價淨值的擇股標準，可篩選出15檔中型股本優質族群，這些籌碼輕盈的「二高二低一中」概念股，分布在資訊服務、電腦周邊、金融、水泥、鋼鐵、營建、紡織等各產業。

從今年第1季營收年增率來看，統一證、太子、東和鋼鐵、華固等，年增率都超過兩成；另外，年興、精誠、亞泥、美亞、崇越等，今年首季營收年增率也都超過一成。

若從現金股息殖利率角度分析，美亞、精誠、年興等超過7%；其他殖利率超過6%個股，還包括亞泥、華固、新纖、英業達、仁寶等。

進一步觀察本益比與股價淨值比，華固、統一證、新纖、中再保等，本益比均低於十倍。

另外，統一證、年興、新纖、福懋、太子、仁寶、中再保、東和鋼鐵等，股價淨值比也低於一倍，未來若配合產銷旺季，這些價值低估個股將有機會吸引買盤進駐。

至於股本，百億元以上、500億元以下個股，包括仁寶、英業達、亞泥、福懋、太子、新纖、統一證、東和鋼鐵；股本少於百億元個股，則有中再保、華固、精誠、美亞、年興、福興、崇越。

法人表示，「二高二低一中」概念股所屬產業及個股，財報較無疑慮、且展望預期優異，投資人可隨產業輪動換股，停損停利有紀律執行，持盈保泰區間操作。

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