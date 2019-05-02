權證交易淡 前四月短少近千億元

2019-05-02 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



今年台股大漲，但權證交易一直清淡，台灣證券交易所新公布4月權證買賣總額445億元，連二月攀升，但較去年同期仍下滑24%；累計前四月，權證買賣金額1,468億元，年減近千億元、達918億元，減幅約38%。

當中，值得注意是今年券商權證發行金額高於去年，不論4月或前四月，發行總額都成長，受託交易額卻下滑；不少券商私下透露，去年10月股災嚇壞投資人，今年漲上來敢買的不多，權證變得難做，要損平並不容易。

證交所統計，4月券商申請發行2,266檔認購（售）權證，發行總額252億元，較去年同期增加47億元，其中發行前五大券商，依序為元大、凱基、統一、群益金鼎和國票證券；單月受託買賣總額為445億元，年減142億元，減幅24%。

上月受託買賣金額前五大券商，依序是元大、群益金鼎、凱基、永豐金和元富證券。連結標的受鴻海董事長郭台銘參選激勵，鴻海（2317）一舉躍居上月最熱標的，發行檔數達136檔，次為台股指數94檔，國巨、台積電、大立光各87、73、51檔。

前四月各券商則向證交所申請發行8,286檔權證，總額為980億元，前五大券商依次有元大、凱基、群益金鼎、元富和永豐金證券。整體受託買賣總額為1,468億元，年減918億元，衰退近四成。

受託前五大券商，分別有元大、群益金鼎、凱基、永豐金和元富證券，另外，康和、富邦、統一受託買賣金額也超過百億元。

至於前四月熱門標的，包括台股指數、國巨、大立光、台積電、元大滬深300正2、鴻海、華新科、聯發科、可成、及上銀。