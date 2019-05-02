親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

權證交易淡 前四月短少近千億元

2019-05-02 16:22經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年台股大漲，但權證交易一直清淡，台灣證券交易所新公布4月權證買賣總額445億元，連二月攀升，但較去年同期仍下滑24%；累計前四月，權證買賣金額1,468億元，年減近千億元、達918億元，減幅約38%。

當中，值得注意是今年券商權證發行金額高於去年，不論4月或前四月，發行總額都成長，受託交易額卻下滑；不少券商私下透露，去年10月股災嚇壞投資人，今年漲上來敢買的不多，權證變得難做，要損平並不容易。

證交所統計，4月券商申請發行2,266檔認購（售）權證，發行總額252億元，較去年同期增加47億元，其中發行前五大券商，依序為元大、凱基、統一、群益金鼎和國票證券；單月受託買賣總額為445億元，年減142億元，減幅24%。

上月受託買賣金額前五大券商，依序是元大、群益金鼎、凱基、永豐金和元富證券。連結標的受鴻海董事長郭台銘參選激勵，鴻海（2317）一舉躍居上月最熱標的，發行檔數達136檔，次為台股指數94檔，國巨、台積電、大立光各87、73、51檔。

前四月各券商則向證交所申請發行8,286檔權證，總額為980億元，前五大券商依次有元大、凱基、群益金鼎、元富和永豐金證券。整體受託買賣總額為1,468億元，年減918億元，衰退近四成。

受託前五大券商，分別有元大、群益金鼎、凱基、永豐金和元富證券，另外，康和、富邦、統一受託買賣金額也超過百億元。

至於前四月熱門標的，包括台股指數、國巨、大立光、台積電、元大滬深300正2、鴻海、華新科、聯發科、可成、及上銀。

元大
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台股衝萬一大關 15檔精選一張表打包

2019-05-02 12:10

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:17

興櫃下一個淘金地 駐龍、錢櫃股價創高

2019-05-02 14:17

蘋概股無力、金融股撐盤 台股漲36點收11,004

2019-05-02 13:47

台股靜待量能 短線為10日線震盪格局

2019-05-02 14:47

台新投顧副總黃文清：5月季報行情為區間震盪格局

2019-05-02 14:43

母公司淨值轉負 恒大健TDR下月10日下市

2019-05-02 14:33

今年來外資買超逾十萬張 金融占5檔

2019-05-02 14:33

今年3「新」助攻 智崴亮燈

2019-05-02 14:33

金融股補位撐盤 台股重登「萬一」

2019-05-02 14:33

眾達-KY首季EPS 0.84元 今大漲作收

2019-05-02 14:07

聯發科Q2展望樂觀 外資按讚、目標價上看3字頭

2019-05-02 12:33

智崴今年有望挑戰一個股本 股價盤中亮燈漲停

2019-05-02 12:18

征服震盪行情 低檔具有不弱支撐

2019-05-02 12:12

塑膠汽車領漲 台股再攻11000點

2019-05-02 11:31

蘋概股回神 台股站回「萬一」關卡

2019-05-02 09:29

台股開盤漲25.03點

2019-05-02 09:23

聯準會維持利率不變 大盤留意多空拉扯

2019-05-02 09:14

國泰費城半導體ETF5月3日掛牌上市

2019-05-02 08:49

股后GG了！恒大健TDR將下市

2019-05-02 08:34

審慎樂觀iPhone買氣 德意志：鏡頭一哥 蘋概首選

2019-05-02 01:06

權證熱門標的 權值股占大宗

2019-05-02 00:49

陸車市迎轉機 有利台廠

2019-05-02 00:49

元大特股高息ETN 買氣熱

2019-05-02 00:49

基富通轉盈 提前達標

2019-05-02 00:49

手機題材熱 供應鏈吸睛

2019-05-02 00:49

內外資看好 5G三雄目標價調升

2019-05-02 00:49

大股東套現潮 牽動台股

2019-05-02 00:49

賣股繳稅 大股東申讓88億元

2019-05-02 00:49

前三月收益率衝 勞動基金大賺2,153億

2019-05-02 00:49

就市論勢／晶片族群 短線焦點

2019-05-01 23:42

和泰車 躋身十大高價股

2019-05-01 23:29

台股5月多空因素

2019-05-01 13:55

台股5月怎麼走？ 法人：高檔防震

2019-05-01 13:55

汽車、光電、電子零組件族 今年漲幅霸3強

2019-05-01 13:55

法人卡位 15檔高殖利率避風股出列

2019-05-01 13:55

全球股市盤堅上漲 兩時間點加碼陸股ETF有望勝出

2019-05-01 10:41

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 09:11

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 09:10
看更多

熱門文章

郭台銘戴國旗帽見川普 鴻海近10天市值縮水1511億

2019-05-02 10:56

台股衝萬一大關 15檔精選一張表打包

2019-05-02 12:10

力晶12吋廠讓與子公司 2021年以「力積電」重返上市

2019-05-02 11:07

元大特股高息ETN 買氣熱

2019-05-02 00:49

賣股繳稅 大股東申讓88億元

2019-05-02 00:49

內外資看好 5G三雄目標價調升

2019-05-02 00:49

股后GG了！恒大健TDR將下市

2019-05-02 08:34

面板雙虎 搶Mini LED商機

2019-05-01 23:29

聯發科瑞昱聯亞 外資升5G三雄

2019-05-01 18:50

手機題材熱 供應鏈吸睛

2019-05-02 00:49

宏達電VR大秀 三亮點

2019-05-01 23:29

大股東套現潮 牽動台股

2019-05-02 00:49

原相Q1獲利 六年低點

2019-05-01 23:36

前三月收益率衝 勞動基金大賺2,153億

2019-05-02 00:49

上銀、亞德客 訂單回溫

2019-05-01 23:29

全民權證／頎邦 押逾三個月

2019-05-01 22:59

蘋概股無力、金融股撐盤 台股漲36點收11,004

2019-05-02 13:47

蘋果股價大漲近5% 台股聚焦蘋概股表現

2019-05-02 08:23

廣豐 桃園商場拚擴建

2019-05-01 23:29

光磊、隆達 三檔有看頭

2019-05-01 22:59

台船造新艦 營運利多

2019-05-01 23:29

粗鋼產能大增 鋼廠憂心

2019-05-02 00:49

和泰車 躋身十大高價股

2019-05-01 23:29

貨櫃長約價漲 長榮、陽明股價上揚慶賀

2019-05-02 10:56

大銀微、鈞興 申請上市

2019-05-01 23:36

億光、晶電 認購發光

2019-05-01 22:59

陸車市迎轉機 有利台廠

2019-05-02 00:49

世界先進第2季營運低於預期 股價跳空摜破季線

2019-05-02 11:46

台股靜待量能 短線為10日線震盪格局

2019-05-02 14:47

裕日車銷售奏捷 獲利俏

2019-05-01 23:29

全民權證／鴻海 二檔活力旺

2019-05-01 22:59

SM報價看漲 國喬台苯受惠

2019-05-01 23:29

元大證券ETN 上市首日買氣強強滾

2019-05-02 08:50

櫃買業績發表 七連發

2019-05-01 23:36

鋼鐵公會出招 有利唐榮

2019-05-02 00:49

期貨商論壇／正新期 逢低介入

2019-05-02 02:36

凌通 每股賺0.3元

2019-05-01 23:29

大聯大估第2季營收季成長逾一成 股價寫半年新高

2019-05-02 11:45

聯發科毛利率破4成 3外資上修目標價

2019-05-02 11:25

同欣電靚 優選低價差

2019-05-01 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top