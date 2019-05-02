外資、自營商、三大法人4月齊買超 最愛這檔股票

2019-05-02 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股4月上漲326.69點，漲幅3.07%，統計三大法人合計買超674.03億元，外資買超達544.49億元，自營商也是買超，僅投信呈現賣超，在買進標的上，外資及本土法人最愛的股票首推鴻海(2317)，分別高居外資、投信及三大法人合計買超個股冠軍；高達8檔個股則是齊獲外資、三大法人買盤青睞。

台股今年由年初的低點9,319.28點走高，4月底一路攻上11,000點之上，不過，4/30以10,967.73點作收，今日則是重新再攻上萬一關卡之上，終場收在11,004.49點；統計4月的三大法人買賣超情況，外資買超544.49億元，投信賣超42.67億元，自營商買超172.16億元，三大法人合計買超674.03億元。

以各自買超前十大個股來看，外資4月買超鴻海18萬3,594張，高居買超個股之冠；其次是緯創，買超張數為17萬8,001張；第三大則是台積電，買超張數達14萬2,495張；第四至十名則依序是欣興、聯電、華邦電、長榮、永豐金、長榮航、第一金；可以發現外資青睞的個股鎖定電子權值股、金控股居多。

投信買超第一名同樣是鴻海，買超15,617張，其次依序是奇鋐、泰鼎-KY、日月光投控、元太、臻鼎-KY、台郡、晶電、雙鴻、彩晶；投信買超的標的與外資及自營商有較大的區隔。自營商買超前十大為台泥、鴻海、長榮、聯電、兆豐金、和鑫、新光金、和碩、大同、台積電。

三大法人買超冠軍同樣是鴻海，合計在4月買超21萬2,174張；緯創以17萬6,217張居次；台積電則以 14萬5,906張排第三名；接下來依序是聯電、華邦電、欣興、長榮、永豐金、聯合再生、旺宏；外資及三大法人買超前十大個股中，有8檔個股同受青睞。