台灣櫻花擬配發股息2.65元 殖利率6.45%

2019-05-02 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣櫻花（9911）董事會今（2）日通過去年度盈餘分配案，每股擬配發2.65元現金股利，股息配發率達72.6%，以今日收盤價41.1元換算，殖利率約6.45%。

台灣櫻花今天也同步公告第1季營收獲利狀況，合併營收13.81億元，稅後淨利1.98億元，每股稅後純益0.91元，成長2.2%。

台灣櫻花去年合併營收59.86億元，獲利為8億元，每股稅後純益3.65元，營收及獲利均創歷史新高。

台灣櫻花近幾年持續三項策略，包含產品開發帶動消費升級，整體廚房事業投資增長及生產效率的精進提升。

台灣櫻花在過去五年間，持續推出智能產品帶動銷售力道，除鞏固市場領導品牌地位，也有不錯的銷售成績；去年數位式熱水器占整體熱水器銷售比重已超過50%；櫻花牌數位熱水器銷售比例更超過60%，對提升平均單價有明顯助益。

整體廚房部分，在品牌力及服務力的雙重影響下，專案市場市占率持穩增長，零售部分在去年進行廚藝生活館四代店試營運後，銷售已有明顯增長。

台灣櫻花近幾年也持續在生產效益進行投資，包含半自動設備、導入生產管理軟體，反映在產品成本上有明顯優化效益，也直接影響整體毛利率，過去五年台灣櫻花毛利率已由30%提升至去年的34%。

台灣櫻花説，近年來的經營策略方向明確，也表現在經營財報上。放眼未來，台灣廚衛電及整體廚房市場尚未完全滿足，產品的轉換推升仍有成長空間，整體廚房除銷售增長外，前兩年所進行的生產投資，可望在今年下半年開始產出明顯效益，對整體毛利率提升將有所助益。

台灣櫻花除在本業持續有穩定成長表現外，也開始進行未來增長布局，新市場部分鎖定東協市場為主，進入經營評估；新事業部分則進行由廚房產業跨入居家產業的經營評估。

加上生產優化的長期計畫陸續落實，因此今年的股利維持(小幅增長)發放2.65元現金股利，將保留適當資金以因應未來投資計畫。

法人表示，台灣櫻花今年配息金額雖無大幅增加，但殖利率逾6%以上，仍為長期績優的投資標的。再加上已開始進行未來的中長期布局，除本業持續增長外，新市場及新事業可望在3至5年間陸續發酵，未來前景看俏。