鈺齊擬配發3.68元股息 現金殖利率5.45%

2019-05-02 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



鈺齊-KY(9802)考量公司財務體質健全且資本公積充沛，董事會今(2)日通過去年度盈餘分配案，每股擬配發3.68元現金股利，配發率達72%。

鈺齊2012年上市，七年以來每年現金配發率均超過六成以上，七年平均配發率更是高達78%，若以今日收盤價67.50元計算，現金殖利率約5.45%。

鈺齊表示，集團積極重視生產效能成長與成本費用控管等經管能力的實質提升，也持穩進行集團產能擴增計畫、務實推行旗下各廠區產能的調配專案，包括投入自動化與半自動化等各式生產設備升級，積極朝智能化生產而努力。

另一方面，員工學習曲線也有顯著提升，造就整體經營管理綜效已有初步成效，經濟規模更隨著越南及柬埔寨等非中國產區逐步成熟而更為顯著。

鈺齊去年每股稅後純益5.10元，全年毛利率與營業利益率分別達18.0%及9.7%水準，今年第1季更拉升至19.6%與10.2%，第1季費用率也從去年同期的10.7%，下降1.3個百分點至9.4%。

法人表示，鈺齊營運成本費用控管能力持續精進，財務表現較去年同期明顯提升，營業利益率更是自2018年初以來，已逐季提升且持穩保持於高檔。

鈺齊在證交所辦理的公司治理評鑑中，自評鑑開辦以來，每年都名列前段班(三年度排名在前35%，二年度排名前20%)，凸顯經營團隊對於提升股東權益、強化董事會運作、落實企業社會責任，以及提升資訊透明度與相關法令規章遵循等的努力與重視。