台股靜待量能 短線為10日線震盪格局

2019-05-02 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（2）日早盤受到蘋果財報優於預期、加上近期法說公司交出不錯成績單後，指數出現開高的走勢，盤中大盤再度突破11,000點整數關卡，隨後在買盤不繼下，漲幅收斂，但終場指數仍舊上漲36點，收在11,004點，成交量為1,011億元，收盤指數再度回到萬一關卡之上。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，指數今日雖再度回到短期均線之上，也扭轉10日均線下彎的走勢，指數也回補4月26日的缺口，但從K線來看，今日K線留意42點上線，若與前一交易日的K線合併來看，近期多空拉鋸激烈，若搭配量能分析，今日萎縮至5日均量之下，5日、10日、月均量也呈現下彎，因此，近期即便指數要想過高，但整體量能似乎略嫌不足，但量能不足也代表指數殺低意願也不強，因此，若以目前的量價分析可以發現，大盤應該是以盤代跌，指數應該維持在10日線附近做震盪。

技術指標上，就日線的技術指標也顯示多空並陳的狀況，RSI今日再度回到50多方之上，但KD指標開口雖然有收斂，K值也出現止跌，但KD指標仍持續旺下修正，因此，技術面目前仍維持整理走勢，另外，觀察櫃買市場雖然漲幅超越大盤，但先前長黑K棒仍未克服，股價也仍未突破短期均線的反壓，因此，近期中小型股雖然有機會出現止穩反彈，但整體反彈力道仍不宜過度期待。