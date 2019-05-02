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眾達-KY首季EPS 0.84元 今大漲作收

2019-05-02 14:07經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

眾達-KY（4977）公布首季財報，受到研發費用增加、認列CB（公司債）評價損失影響，眾達-KY首季每股純益0.84元，雖低於去年同期每股純益1.66元，但仍較去年第2季、第4季每股純益0.75、0.73元來得好，今（2）日股價大漲2.65%，以96.7元作收，形成日K連二紅。

眾達-KY第1季合併營收5.40億元，季度營收創歷史新高，稅後淨利5,000萬元，單季每股純益0.84元。

眾達-KY積極投入下一代光收發模組產品研發，研發費用增加，占整體營收比重約10.60%，對每股純益影響約為0.96元，此外，首季因認列CB評價損失1,500萬元，對每股純益影響約為0.26元；眾達-KY指出，若排除研發費用及CB評價損失影響，稅後淨利為1.23億元，每股純益則會來到2.06元，這項金融評價損失僅會影響當期損益，並無實際現金損失，眾達-KY實質獲利、營運仍會維持成長態勢。

從營收表現來看，眾達-KY已脫離2018年營運谷底，積極投入100G、400G超高速光通訊模組及5G光收發模組產品研發，營運表現可望顯著成長。

展望2019年，眾達仍維持樂觀看法，美國日前宣布優先施政項目，5G相關基礎設備建置為重點標的之一，將帶動光通訊連接裝置需求大幅提升，根據全球行動通訊系統協會（GSMA）預估表示，未來15年中，全球5G商機將可達到2.2兆美元，眾達-KY已提前進入研發並完成產品佈局，將有助於擺脫初期投入研發費用，營運逐季攀升。

眾達董事長陳靖仁 (本報系資料庫)
眾達董事長陳靖仁 (本報系資料庫)
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眾達營收
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