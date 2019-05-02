親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

狙擊「華為」紙牌屋：英國國防大臣「洩密」遭開除

智崴今年有望挑戰一個股本 股價盤中亮燈漲停

2019-05-02 12:18經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

體感遊樂設備廠智崴（5263）今年第一季除了接單量較去年同期有倍數成長，第一季營收4.37億元，年增25.56%，為歷年同期新高，繳出淡季不淡的成績。展望今年，除了目前尚未認列的工程餘額逾20億外，公司看好新產品、新市場開花結果，及陸續還會有新訂單下，營運展望樂觀。法人則預估，智崴今年EPS有望挑戰一個股本，激勵今日盤中股價亮燈漲停。

過往智崴為純硬體銷售策略，如今集團策略佈局轉為四大方向，包括提高硬體設備銷售、培養軟體內容授權、提供整體設計服務和拓展自營據點等邁進。智崴表示，過去公司倚賴國外代理商來銷售設備，且費用高昂，不過隨著智崴飛行影院在世界各地打出名號，現在很多客戶會直接找上門，有助於提升毛利率，今年第一季就可以看到成果，而預期全年毛利率可持穩在50%以上。

然而，硬體設備的銷售已成為智崴多元化發展不可或缺的穩定收入，目前智崴產品在全球營運中的有32座，建置中的則有36座，而在接下來的三到五年間，目標在全世界設立100座體感設備。

目前智崴明星產品i-Ride飛行劇院，市占率已是全世界第一。除了主力商品外，近年智崴亦致力於開發銷售中小型體感遊樂設備，其中2018年發表的新產品m-Ride飛行劇院，產品定位在中低階價位，該項新產品已成功搶下知名連鎖樂園，如樂高樂園的全球訂單，第一座已在今年美國佛羅里達州的樂高樂園中開幕。而今年m-Ride訂單在主題樂園、城市景點、科技館等項目中發酵，未來整體設備的銷售成長值得期待。

智崴表示，隨著硬體設備於全球銷售佈點的增加，也將撐起廣大的影片內容需求市場。一般飛行劇院總投資約1600萬美元，其中，800萬美元硬體，800萬美元設計及影片製作，過去純硬體銷售大約只能拿到800萬美元營收，如果加入整體設計，一個專案收入可達到千萬美元以上。

智崴近年累積可觀的自製與再授權之獨家規格影片。影片內容製作初期投入資本，後期營將可迎來高毛利率、高報酬的長期營收。未來智崴也將繼續引進熱門動漫IP，持續累積軟體內容實力。

智崴毛利率
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:17

征服震盪行情 低檔具有不弱支撐

2019-05-02 12:12

聯發科Q2展望樂觀 外資按讚、目標價上看3字頭

2019-05-02 12:33

塑膠汽車領漲 台股再攻11000點

2019-05-02 11:31

蘋概股回神 台股站回「萬一」關卡

2019-05-02 09:29

台股開盤漲25.03點

2019-05-02 09:23

聯準會維持利率不變 大盤留意多空拉扯

2019-05-02 09:14

國泰費城半導體ETF5月3日掛牌上市

2019-05-02 08:49

股后GG了！恒大健TDR將下市

2019-05-02 08:34

審慎樂觀iPhone買氣 德意志：鏡頭一哥 蘋概首選

2019-05-02 01:06

權證熱門標的 權值股占大宗

2019-05-02 00:49

陸車市迎轉機 有利台廠

2019-05-02 00:49

元大特股高息ETN 買氣熱

2019-05-02 00:49

基富通轉盈 提前達標

2019-05-02 00:49

手機題材熱 供應鏈吸睛

2019-05-02 00:49

內外資看好 5G三雄目標價調升

2019-05-02 00:49

大股東套現潮 牽動台股

2019-05-02 00:49

賣股繳稅 大股東申讓88億元

2019-05-02 00:49

前三月收益率衝 勞動基金大賺2,153億

2019-05-02 00:49

就市論勢／晶片族群 短線焦點

2019-05-01 23:42

和泰車 躋身十大高價股

2019-05-01 23:29

台股5月多空因素

2019-05-01 13:55

台股5月怎麼走？ 法人：高檔防震

2019-05-01 13:55

汽車、光電、電子零組件族 今年漲幅霸3強

2019-05-01 13:55

法人卡位 15檔高殖利率避風股出列

2019-05-01 13:55

蘋果營收獲利優於預期 供應鏈利多

2019-05-01 12:38

全球股市盤堅上漲 兩時間點加碼陸股ETF有望勝出

2019-05-01 10:41

台股攻高 外資最愛布局金融類股　

2019-05-01 10:27

逢高避難股 15檔高殖利率股吸睛

2019-05-01 10:25

這三大族群 今年股市漲幅超過20%

2019-05-01 10:24

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 09:11

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 09:10

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

法人卡位 15檔高殖利率避風股出列

2019-05-01 13:55

郭台銘戴國旗帽見川普 鴻海近10天市值縮水1511億

2019-05-02 10:56

賣股繳稅 大股東申讓88億元

2019-05-02 00:49

內外資看好 5G三雄目標價調升

2019-05-02 00:49

元大特股高息ETN 買氣熱

2019-05-02 00:49

力晶12吋廠讓與子公司 2021年以「力積電」重返上市

2019-05-02 11:07

股后GG了！恒大健TDR將下市

2019-05-02 08:34

營建族衝刺 首季營運爆發

2019-05-01 13:55

聯發科瑞昱聯亞 外資升5G三雄

2019-05-01 18:50

面板雙虎 搶Mini LED商機

2019-05-01 23:29

5G商轉 拉動備貨需求

2019-05-01 13:52

手機題材熱 供應鏈吸睛

2019-05-02 00:49

大股東套現潮 牽動台股

2019-05-02 00:49

宏達電VR大秀 三亮點

2019-05-01 23:29

原相Q1獲利 六年低點

2019-05-01 23:36

工具機獲利 季季高

2019-05-01 13:52

台股5月怎麼走？ 法人：高檔防震

2019-05-01 13:55

汽車、光電、電子零組件族 今年漲幅霸3強

2019-05-01 13:55

前三月收益率衝 勞動基金大賺2,153億

2019-05-02 00:49

上銀、亞德客 訂單回溫

2019-05-01 23:29

蘋果股價大漲近5% 台股聚焦蘋概股表現

2019-05-02 08:23

全民權證／頎邦 押逾三個月

2019-05-01 22:59

廣豐 桃園商場拚擴建

2019-05-01 23:29

光磊、隆達 三檔有看頭

2019-05-01 22:59

台船造新艦 營運利多

2019-05-01 23:29

粗鋼產能大增 鋼廠憂心

2019-05-02 00:49

台股5月多空因素

2019-05-01 13:55

和泰車 躋身十大高價股

2019-05-01 23:29

大銀微、鈞興 申請上市

2019-05-01 23:36

陸車市迎轉機 有利台廠

2019-05-02 00:49

億光、晶電 認購發光

2019-05-01 22:59

裕日車銷售奏捷 獲利俏

2019-05-01 23:29

SM報價看漲 國喬台苯受惠

2019-05-01 23:29

五一黃金周強強滾 飯店業績進補

2019-05-01 13:55

元大證券ETN 上市首日買氣強強滾

2019-05-02 08:50

凌通 每股賺0.3元

2019-05-01 23:29

櫃買業績發表 七連發

2019-05-01 23:36

全民權證／鴻海 二檔活力旺

2019-05-01 22:59

同欣電靚 優選低價差

2019-05-01 22:59

期貨商論壇／正新期 逢低介入

2019-05-02 02:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top