智崴今年有望挑戰一個股本 股價盤中亮燈漲停

2019-05-02 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



體感遊樂設備廠智崴（5263）今年第一季除了接單量較去年同期有倍數成長，第一季營收4.37億元，年增25.56%，為歷年同期新高，繳出淡季不淡的成績。展望今年，除了目前尚未認列的工程餘額逾20億外，公司看好新產品、新市場開花結果，及陸續還會有新訂單下，營運展望樂觀。法人則預估，智崴今年EPS有望挑戰一個股本，激勵今日盤中股價亮燈漲停。

過往智崴為純硬體銷售策略，如今集團策略佈局轉為四大方向，包括提高硬體設備銷售、培養軟體內容授權、提供整體設計服務和拓展自營據點等邁進。智崴表示，過去公司倚賴國外代理商來銷售設備，且費用高昂，不過隨著智崴飛行影院在世界各地打出名號，現在很多客戶會直接找上門，有助於提升毛利率，今年第一季就可以看到成果，而預期全年毛利率可持穩在50%以上。

然而，硬體設備的銷售已成為智崴多元化發展不可或缺的穩定收入，目前智崴產品在全球營運中的有32座，建置中的則有36座，而在接下來的三到五年間，目標在全世界設立100座體感設備。

目前智崴明星產品i-Ride飛行劇院，市占率已是全世界第一。除了主力商品外，近年智崴亦致力於開發銷售中小型體感遊樂設備，其中2018年發表的新產品m-Ride飛行劇院，產品定位在中低階價位，該項新產品已成功搶下知名連鎖樂園，如樂高樂園的全球訂單，第一座已在今年美國佛羅里達州的樂高樂園中開幕。而今年m-Ride訂單在主題樂園、城市景點、科技館等項目中發酵，未來整體設備的銷售成長值得期待。

智崴表示，隨著硬體設備於全球銷售佈點的增加，也將撐起廣大的影片內容需求市場。一般飛行劇院總投資約1600萬美元，其中，800萬美元硬體，800萬美元設計及影片製作，過去純硬體銷售大約只能拿到800萬美元營收，如果加入整體設計，一個專案收入可達到千萬美元以上。

智崴近年累積可觀的自製與再授權之獨家規格影片。影片內容製作初期投入資本，後期營將可迎來高毛利率、高報酬的長期營收。未來智崴也將繼續引進熱門動漫IP，持續累積軟體內容實力。