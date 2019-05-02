元大證券ETN 上市首日買氣強強滾

2019-05-02 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



新商品指數投資證券（ETN）已於4月30日在台上市。元大證券率先推出連結台灣指數公司發布的「特別股混合高股息20報酬指數」（020008）的ETN，掛牌首日成交金額近3,000萬，買氣熱絡。

元大證券為推廣ETN，掛牌首三日（4/30、5/2、5/3） ，推出「買就送」大杯那堤咖啡活動。元大證券客戶買1張元大特股高息20報酬指數ETN，即送大杯那堤咖啡券2張，每日限量100份，4/30活動首日咖啡即被秒殺，更創下開盤1分鐘成交近600張的紀錄。

特股高息20報酬指數篩選市值及流動性符合標準的上市特別股，以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低之股票組合。目前，指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。回測過去5年績效顯示，特股高息20報酬指數的股票殖利率為5.02％，比加權指數殖利率3.98％高出1個百分點，表現出色。

元大證券表示，投資人買進元大特股高息20報酬指數ETN，就如同投資上述特別股及高殖利率股，享有同樣的股利股息及股價損益的變化。長線可賺取如同股利再投資之報酬，享受息值收入且有稅負上的優勢。買賣方式和買股票一樣，用證券帳號就可下單，第一次買進需先簽署風險預告書。

ETN由券商發行，承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，故沒有追蹤誤差，另須扣除投資手續費用。ETN是以發行人信用為擔保，且由發行券商負責造市，投資人需謹慎挑選發行券商，以降低可能面對的信用風險，並享受較好的造市品質。此外，ETN設有到期日及提前強制贖回的機制，投資前應詳閱公開銷售說明書。

為幫助更多投資人認識ETN，元大證券於5月10日、5月20日及6月28日，分別於高雄、台北及台中，舉辦投資講座，有興趣參加者請至證交所網站報名。