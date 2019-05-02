股后GG了！恒大健TDR將下市

2019-05-02 08:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



依恒大健康產業集團有限公司（簡稱恒大健）2019年4月26日公告申報2018年度合併財務報告顯示其淨值已為負數，其參與發行的台灣存託憑證（910708，恒大健TDR）有台灣證交所營業細則第50條之3第9項第2款情事，將自2019年6月10日終止上市。

恒大健TDR上周三（4月24日）尚有7張成交，開盤價為2,055元，收盤價為2,020元。去（2018）年8月曾衝至歷史天價3,325元。

恒大健TDR所表彰的股票仍於香港交易所上市，故恒大健TDR持有人除得在2019年6月6日最後交易日前，在集中交易市場賣出外；或為配合恒大健2019年6月20日香港股東大會及停止過戶時程，TDR持有人亦可於2019年5月17日前向其存託機構永豐商業銀行申請兌回原股持有或兌回原股出售，惟投資人應注意買賣外國有價證券風險，例如，匯率及兌回手續費等。

恒大健TDR終止上市後，存託機構將依存託契約約定於香港交易所出售所有剩餘存託股份，並於扣除必要費用後，將所得價款返還恒大健TDR持有人。

投資人於5月16日至6月6日買進的恒大健TDR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股持有或出售日，已無法向存託機構申請兌回原股持有或出售，將由存託機構於恒大健TDR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款予恒大健TDR持有人。

恒大健在台存託機構永豐商業銀行及股務代理機構永豐金證券等相關機構，將會持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。投資人亦可逕至證交所網站首頁查詢恒大健台灣存託憑證持有人權益通知信函，以充分了解各項權益保障的相關事項。