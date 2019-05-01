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聯發科瑞昱聯亞 外資升5G三雄

2019-05-01 18:50經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

5G三雄聯發科（2454）、瑞昱、聯亞首季財報一一出爐，外資圈在野村證券上調聯發科目標價，小摩、花旗最新報告也上修財測，目標價最高探350元；瑞昱、聯亞則分獲大摩及本土投顧看好漸入佳境，目標價各提高到240元、335元。

外資圈原本預估，聯發科最快第2季才達陣毛利率40%，結果首季財報就達標，各券商在年初啟動首批上修潮後，此次又湧現「升價」波，包括摩根大通喊上350元，花旗329元，提前於財報發布的野村給出335元。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出，聯發科法說會有四大亮點，是他上調財測的主要因素，包括一、毛利率40%達陣，未來幾季也將保持；二、第2季對智慧機和成長型產品的展望更佳；三、5G SoC晶片組因應5G手機將在明年上半年放量；四、全年而言，成長型產品進一步展現雙位數增長。

哈戈谷說，高通5G晶片預計年底量產，聯發科能接在明年出貨，不論產品滲透或毛利都會改善，但仍要留意高通、蘋果和解的潛在競爭。花旗預估，明年5G及相關產品貢獻聯發科營收超過一成。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天則從瑞昱法說會分析，大陸加速採用機上盒，以及Wifi 11n產品增長強勁，顯示瑞昱相對美國同業市占有加速擴大趨勢。另外，是瑞昱看好無線藍牙，預估今年安卓耳機出貨增加6,000萬個，呼應大摩樂觀中國需求將增加5,000萬個。

據大摩預估，瑞昱第2季營收看增5%，下半年又優於上半年，今、明年EPS可達9元、10元。

光通訊廠聯亞短線股價測底，本土大型投顧基於三個理由調升，一是5G／400G、VCSEL需求激增，二、產品規劃完整，有實力爭搶國際大廠訂單，三、下半年旺季支持矽光計劃及5G放量。

里昂認為，聯亞無疑是100／400G更迭和5G大贏家，主因大中華區25Gbps雷射二極體晶片及英特爾100／400G收發器模組外包，聯亞唯一供應；今明年EPS將探12元、16元。

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