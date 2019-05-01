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全球股市盤堅上漲 兩時間點加碼陸股ETF有望勝出

2019-05-01 10:41經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

今年來國際股市盤堅上漲，包括陸股、台股在內，頻創今年來新高，時序進入五窮月，股市賣壓籠罩，投資人在操作上不妨善用ETF投資工具，掌握上漲行情。

上證指數今年以來大漲超過三成，一度接近3,300點後獲利了結賣壓湧現，指數重新拉回至3,100點左右震蕩整理。然而今年受惠A股三倍入摩利多影響下，預估將有6,000億人民幣的海外資金持續流入A股，投信法人建議投資人可逢低進場卡位、參與資金行情。

元投信表示，對於想參與A股入摩行情的投資人，「逢低可布局、拉回時適量加碼」，短期內可掌握兩個時間點：其一即為今年5月，MSCI即將調高A股納入比重，同時納入部分創業板的背景下，投資人可透過短線區間操作，賺取現在到5月底這段時間的資金行情；其二則是第一波資金進場後，6月初若指數出現暫時性回檔，則可適時進場布局。

再者，風險承受能力較高的積極投資人，也可在5月底時，適度配置反向型ETF，雙向操作，為資金避險，惟須注意反向型ETF其投資盈虧受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，不適合長期持有。

台股方面，元大投信則表示，雖然台股處於震盪格局，但對於長線投資人而言卻不失為難得的布局時機，藉由購入ETF，拉長布局點位及時間，可有效分散市場短期的震盪影響，有穩固長期投資部位之效果。

台股中長線仍看多，積極型的投資人，建議可配置正向台股ETF，藉由分散投資標的，避免個股因波動對價格產生的衝擊；至於偏好領取息收的、投資屬性相對保守型的投資人，則可考慮波動較小、具有高配息優勢的ETF。

不過隨著時序進入5月報稅季，在節稅或賣股求現的預期下，將使台股出現震盪拉回局勢，若擔心短線可能出現震盪，在震盪期間也可適度布局反向ETF，作為增益或是避險工具，但須注意觀察全球景氣復甦時點，台股指數若逐步走高，操作策略可逐步從反向ETF轉向原形或槓桿ETF。

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