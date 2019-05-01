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台股震盪有餘 法人:後市行情將受基本面及資金流向影響

2019-05-01 10:40經濟日報 記者黃力╱即時報導

大盤近日跌破短期均線，並在11,000來回震盪，成交量也在四月中後縮減至1,300億元以下，顯見市場資金轉趨保守，法人表示，台股位處高檔，震盪機率增，後市表現除了受季報呈現的基本面狀況所影響外，美中貿易進程以及國際資金流向也是左右行情的重要觀察點。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，美國超級財報周和台股季報陸續公布，市場關注焦點將會重回到財報與經濟數據上，台股短線面臨漲多修正壓力。

朱冠華指出，今年以來台股表現出色，連續四個月呈現上漲格局，為2017年10月以來最長月度上漲紀錄，台股維持高檔不墜，主要是受惠外資持續流入。

然而，逢5月份報稅季來臨，上市櫃股東有可能陸續釋出賣壓，需留意籌碼是否有鬆動情形，第二季將可能出現拉回整理，但隨庫存消化、企業營運可望上衝，第3季台股可望有好的表現。

個股方面，可留意去年基期低之個股，或者是營運走揚題材類股，如蘋概股、PCB、5G散熱族群等，此外，許多公司也將宣布股利，且今年將可享有多次配息，因此高殖利率股也將是長期選擇之一。

群益創新科技基金經理人黃常恩表示，近期外資集中市場開始回補大型科技股，主因目前評價偏低，全年營運不致衰退且具有殖利率支撐，加權指數亦逐步反彈至約11,000點附近，上檔壓力為前波高檔整理平台11,250點，下方支撐為月線10,900點，料指數呈高檔震盪然中小型股輪動快速狀態。

後市來看，因指數已累積一定反彈，仍需觀察基本面是否回溫、外資籌碼動態、中美貿易議題進展、新台幣匯率等等，因此操作上建議仍以選股為主，產業方面，包括半導體、5G、資料中心等類股仍可留意。

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