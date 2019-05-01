逢高避難股 15檔高殖利率股吸睛

2019-05-01 10:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



【記者林婉琪／台北報導】年初至今台股累積漲幅已大，加上5月報稅季節即將來臨，包括永豐金、第一金、緯創、仁寶等15檔殖利率超越大盤4.5%、且法人4月提早進場卡位的高殖利率「避難股」，將成為市場避風港的吸金亮點。

市場分析師表示，台股加權指數呈現創高後整理格局，預期市場波動大的情況將延續至第2季，建議操作策略採價值選股，挑選需求相對較為明確、高現金殖利率族群。

根據CMoney統計，目前台股現金殖利率超越大盤4.5%的個股，逾400檔以上，若進一步篩選，三大法人4月提前進場布局、買超張數逾千張的個股，只剩下61檔，尤以緯創月初以來買超16萬張最多，其次為華邦電、永豐金、旺宏，分別買超8萬餘張、5萬餘張張、3萬餘張。

其中，緯創在印度有兩座工廠，為蘋果組裝iPhone SE和iPhone 6s，且外電報導，蘋果已在印度生產iPhone 7，進一步擴大在印度的長期投入，緯創3月已開始生產iPhone 7，預計最快4月上市。

市場法人表示，目前追高風險逐漸增加，建議待指數震盪拉回後，針對有題材性即將舉辦法說會個股以及具防禦性的高殖利率概念股，強勢股若有技術面回檔修正，觀察籌碼面仍是穩健可擇機切入。

華南投顧董事長儲祥生表示，選擇高殖利率股標的，必須排除一些因業外處分資產、造成當年獲利暴衝而增發股利的個股，隔年未必有如此豐碩的業外來支撐，也因此一家公司能否穩定的每年配發一定的現金股息，也相當重要。