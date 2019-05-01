這三大族群 今年股市漲幅超過20%

2019-05-01 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



【記者林婉琪／台北報導】今年來台股加權指數從9,319起漲到11,077高點，指數已上漲1,758點、達19%，追蹤台股類股表現，今年來漲幅前三名為汽車、光電、電子零組件，跌幅最大者則為玻璃陶瓷、百貨類股。

根據統計，今年來個類股表現在大盤帶動下，幾乎全數繳出正報酬，尤以汽車類股漲幅達到43%表現最佳，其次則為光電、電子零組件、其他類，漲幅分別為26%、22%、20%，進一步追蹤類股漲幅超過10%者，還包括水泥、紡織、半導體、資訊服務、生技醫療等九大族群，成為第一季大盤多頭主力。

個股表現方面，汽車股類股權值最重的和泰車，因年初發表新款車種，銷售優於市場預期，股價自年初的247元上漲至467元，今年以來漲幅狂飆85%，除了和泰車以外，中華車因股利政策優渥又辦理現金減資，也吸引買盤進駐，帶動同集團的裕隆車股價走揚，成為汽車類股的三大悍將。

光學類股龍頭、身兼股王大立光今年來漲幅也不容小覷，從年初的3,060元起漲至4,650元，漲幅達到將近50%，同樣也是高端光學鏡頭廠的玉晶光，漲幅超過一倍、為光電類股居冠，值得注意的是，明基材、全台今年來漲幅亦達64%及57%，偏光片供持續給緊俏，市場看好相關供應鏈產能持續滿載，獲利有望持續增長，股價表現相對強勢。

至於電子零組件方面，以PCB的欣興、穩懋、瀚宇博，散熱的泰碩漲幅最為明顯，主要受惠高階智慧型手機需求回溫，及5G摺疊手機話題持續發燒。

市場分析師提醒，時序進入五月，台股漲幅達到滿足點，建議投資人留意首季財報表現，漲幅偏離基本面的個股恐遇逆風修正。