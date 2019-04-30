13家模範企業 連五屆公司治理評鑑登前5%

2019-04-30 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



第五屆公司治理評價結果今（30）日出爐，本屆入列前5%的上市公司共計台積電、統一等43家企業，其中，遠東新、緯創等14家為新增，富邦金、中鋼等13家遭剔除；另外，台積電、聯電等13家公司表現傑出，已連五屆晉升前5%。

證交所表示，今年公司治理評鑑邁入第五屆，每年題目都會調整，難度愈改愈高，因此能連五屆晉級前5%相當難得，這代表公司重視公司治理，而且積極精進來滿足高標。

據統計，今年連五屆都進入前5%的上市公司，包括台積電、聯電、統一、東元、裕隆、中華車、中壽、玉山金、統一超、台灣大、創意、遠傳和信義等13家，大多為市值超過百億元的指標性企業或集團。

若與前屆比較，連二屆達到5%的公司，還有華新、和泰車、光寶科、英業達、研華、友達、華航、台灣高鐵、京城銀、國泰金、緯創、中租、定穎、旭隼、富邦媒、寶成、及裕融，新進榜則有華夏、遠東新、長榮海、慧洋、台企銀、華南金、元大金、台新金、第一金、新唐、盛群、宇瞻和中鼎。

當中，華夏、新唐、慧洋和宇瞻，為五屆來首次進榜前5%；證交所說，這些公司在前一屆就不差，多數落在21%-35%，只要加以重視便有機會晉級。

另方面，去年金控內控問題減少，明顯有較多金控返回前5%，不過，獲利王的富邦金本屆意外掉到6%-20%，其他遭剔除上市公司，還有神隆、中鋼、上銀、台達電、南亞科、晶電、長榮航、晶技、聯傑、致伸、台汽電及統一實。

而近期選舉熱炒的鴻海，本屆評分落在21%-35%，股王大立光則稍稍進步，從上屆的後50%，晉升到前36%-50%。

至於上櫃公司，維持前5%包括安心、穩懋、欣銓、精材、元大期等24家，新增有大江、環球晶、聯亞等10家，裡頭共同晉升前5%的「母子檔」，包含台積電與世界先進、中美晶與環球晶等。