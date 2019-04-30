台股震盪加劇 散熱族群連袂走強

2019-04-30 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股萬一之上壓力不輕，短線震盪加劇，個股表現多空分歧，指數平盤上下震盪，今日終場指數上漲28點收在10,967 點，三大法人合計買超20.44億元。

盤面上焦點主要在於手機相關，包含：5G、散熱、IC載板、PA以及光學鏡頭等，漲逾5％的有奇鋐、雙鴻、欣興、泰碩、超眾以及新鉅科等。

散熱族群再度聯手轉強，奇鋐今日上漲7%，在籌碼面獲得投信連6日買超；在基本面，3月營收24.71億元，月增23%，年增5%，累計營收年增6%。法人認為，考量到通訊基地台散熱訂單包括華為、Cisco及易利信，後續隨著5G基礎建設需求興起，此塊業務可望持續成長，有利評價提升。

在泰碩方面，今日上漲5.62%，第1季獲利因毛利率優於預期，加上產品出貨暢旺，帶動營收表現亮眼，3月營收達3.75億元，月增81.4%，年增25.9%，創單月新高；累計今年首季營收9.3億元，年增28.3%。展望後續，法人指出，中興基地台標案訂單進行中，未來5G小基站亦需要散熱模組市場，成長想像空間大。

雙鴻今日上漲6.58％，3月營收達9.58億元，月增75.3%、年增49.6%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼；累計今年首季營收24.52億元，年增39.1%，同樣創歷史新高。展望今年，受到5G題材發酵，全年營運表現可期。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，今年來大盤以及個別股市已累積不少漲幅，5G相關個股先前漲多震盪拉回，昨日再度轉強，建議投資人在操作上依個人屬性做布局；積極型投資人，不妨在短線底部轉強之際，偏多操作；若是保守型投資人，由於5G是市場共識，可待股價震盪拉回整理後再進場。