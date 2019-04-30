4月全球股債齊揚 境外基金平均上漲1.96%

2019-04-30 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



4月全球股債齊揚，據理柏資訊以台幣計價至4/29，總計4月以來台灣金管會證期局核備的1,031檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.96%；其中776檔股票型基金平均上漲2.45%，237檔債券型基金平均上漲0.51%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國經濟基本面續將支撐企業財報表現，加上就業市場強勁為消費帶來支撐，美國經濟尚無衰退的疑慮。不過須留意利率隨時上揚可能帶來市場波動，因此投資團隊目前平衡股債配置，債券部分，持續挖掘資產負債表改善的高收益債發行企業，也會隨利率變化動態加碼投資級債，增加投組的防禦能力。股票方面，除布局景氣循環股的能源、科技及金融外，並配置具備獲利穩定及防禦型資產特色的公用事業及醫療股，以增加下檔時投組的防禦能力。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦‧賽加爾指出，中國從製造業導向轉型至服務業和消費導向經濟絕非易事，但美中貿易緊張關係阻礙了中國經濟成長軌跡，進而加大中國政府採取行動的壓力，中國政府推出兩兆元人民幣的減稅計畫、希望緩解製造業、運輸業和建築業的壓力。如果中國的再平衡努力能夠實現更加穩定且可持續的經濟發展，那麼中國長期前景仍看好；但在經濟成長放緩、流動性減弱和產業整合增加的背景下，贏家和輸家之間的差距將會拉大，複雜的投資環境也將更有利於主動型選股。基金現階段國別配置以中韓印度小型股為核心，聚焦民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢，分享亞洲小型股投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，預期在美國經濟仍舊穩健以及通膨逐漸增溫下，殖利率仍將反轉向上，投資人須防範利率上揚的風險。歐洲風險被市場低估，民粹風氣導致國家和政府的分裂、體制的弱化，繼而引發經濟政策的風險，因此基金持續放空歐元。而新興市場投資機會多元，例如於投資級信評國家中，墨西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔，為難見的投資機會。巴西亦正進行大規模退休金改革，這也在全球中少見。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金經理人葛倫‧華勒表示，美國就業數據穩健緩和景氣放緩疑慮暫解，輔以薪資成長及通膨仍溫和支持聯準會暫緩升息，均有利於高收益債的表現。不過隨著景氣循環來到後期，債券選券紀律更顯重要，團隊精選基本面具有改善空間及償債能力良好的美國高收益債，搭上具有改革題材的拉丁美洲市場高收益債券，一次網羅兩大高息債券的投資機會。