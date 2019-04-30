這家興櫃公司 去年大賺近兩個股本

2019-04-30 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



洋基工程董事長賴有忠，帶領團隊提供給業界一流品質的工程服務。 圖／洋基工程提供 分享 facebook 依規定，興櫃公司去年財報須於4月30日前申報。據統計，洋基工程、沅聖、禾聯碩、汎德永業、軒郁「興櫃五強」去年都賺超過一個股本，而洋基工程竄升第一強，大賺近二個股本。

近來漢唐公司因高股息殖利率吸引買盤追捧，讓半導體設備相關廠商受到市場相當關注。洋基工程也是從事高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務廠商，客戶包括台積電、精材、大立光以及群創光電等多家知名上市櫃公司，涵蓋半導體及光電等高科技產業。

洋基工程2018年度營收59.74億元元，年成長10.27%，稅後純益5.42億元，年增率達33.95%，每股獲利高達19.08元；今年第1季營收14.95億元，年成長高達133.77%。法人表示，隨著半導體及光電等科技產業技術持續創新，帶動廠商擴廠或廠房升級需求，有望同時帶動無塵室工程與機電系統整合成長，有利未來發展。

櫃買中心將於5月9日舉辦興櫃公司業績說明會，當天邀請兩家公司登場，其中一家就是洋基工程，另一家是鋼珠滑軌專業製造廠南俊。

櫃買中心表示，2018年度興櫃公司應公告申報財務報告家數為241家，經統計，截至108年4月30日為止，均依限完成財務報告公告申報作業。