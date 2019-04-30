親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

這家興櫃公司 去年大賺近兩個股本

2019-04-30 18:44經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

洋基工程董事長賴有忠，帶領團隊提供給業界一流品質的工程服務。 圖／洋基工程提供
洋基工程董事長賴有忠，帶領團隊提供給業界一流品質的工程服務。 圖／洋基工程提供
分享
依規定，興櫃公司去年財報須於4月30日前申報。據統計，洋基工程、沅聖、禾聯碩、汎德永業、軒郁「興櫃五強」去年都賺超過一個股本，而洋基工程竄升第一強，大賺近二個股本。

近來漢唐公司因高股息殖利率吸引買盤追捧，讓半導體設備相關廠商受到市場相當關注。洋基工程也是從事高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務廠商，客戶包括台積電、精材、大立光以及群創光電等多家知名上市櫃公司，涵蓋半導體及光電等高科技產業。

洋基工程2018年度營收59.74億元元，年成長10.27%，稅後純益5.42億元，年增率達33.95%，每股獲利高達19.08元；今年第1季營收14.95億元，年成長高達133.77%。法人表示，隨著半導體及光電等科技產業技術持續創新，帶動廠商擴廠或廠房升級需求，有望同時帶動無塵室工程與機電系統整合成長，有利未來發展。

櫃買中心將於5月9日舉辦興櫃公司業績說明會，當天邀請兩家公司登場，其中一家就是洋基工程，另一家是鋼珠滑軌專業製造廠南俊。

櫃買中心表示，2018年度興櫃公司應公告申報財務報告家數為241家，經統計，截至108年4月30日為止，均依限完成財務報告公告申報作業。

洋基興櫃
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台股收漲28.67點、月線連4紅 三大法人買超20.44億

2019-04-30 15:03

台股尾盤拉抬上漲28點收10,967 月線連四紅

2019-04-30 14:02

首季財報成長股 法人青睞15檔

2019-04-30 14:26

蘋果財報被看壞 蘋概氣色差

2019-04-30 14:26

多頭大軍強悍 散熱雙雄翻紅急拉

2019-04-30 14:26

台灣首批ETN掛牌 顧立雄盼提升台股量能

2019-04-30 13:55

台股震盪擺尾 月線連4紅揚326點

2019-04-30 13:51

台股震盪整理 盤中一度翻紅

2019-04-30 12:44

蘋果財報即將公布 市場保守以對 蘋概股氣弱

2019-04-30 12:19

10檔上市櫃ETN上午掛牌 提供多元投資選擇

2019-04-30 11:46

美股收紅 台股多頭需靠量能相助

2019-04-30 09:40

專家給心法 ETN操作五大要訣

2019-04-30 08:28

ETN上路 五年規模拚2,000億

2019-04-30 03:13

蘋概三強 首季財報黯淡

2019-04-30 01:19

法人：蘋概股下半年 有望明顯好轉

2019-04-30 01:18

金融股漲相佳 聚焦

2019-04-30 00:14

群益期貨出擊 推贏家名人堂

2019-04-30 00:14

美律目標價升 股價反挫

2019-04-30 00:14

證交所6月14日股東會 改選董監

2019-04-30 00:14

七上市公司 法說上秀

2019-04-30 00:14

集保盃射箭賽 成績揭曉

2019-04-30 00:14

就市論勢／業績雙增股 可留意

2019-04-30 00:13

內資避險 大買兩檔ETF

2019-04-29 23:43

近二年首見 台股拚月線連四紅

2019-04-29 23:41

大戶套利 融資券暴增

2019-04-29 23:38

櫃買出現法人停利賣壓

2019-04-29 23:38

重編財報 誠美材化解下市危機

2019-04-29 23:33

大飲財報難產 已向證交所提展延要求

2019-04-29 18:00

台股漲多拉回 投顧：恐回測月線

2019-04-29 15:56

輪漲行情俏 金融大軍堅挺

2019-04-29 14:58

IC設計法說周 聯發科、瑞昱打頭陣

2019-04-29 14:56

2018財報最後期限 蘋果西打公司大飲恐下市

2019-04-29 14:54

法人：Q2恐價跌10% 被動元件族皺眉

2019-04-29 14:50

輪漲行情俏 金融大軍堅挺

2019-04-29 14:43

指數高檔震盪 台股跌13點收10,939

2019-04-29 13:48

強攻Micro LED 買盤點火鴻海、榮創

2019-04-29 13:11

工具機訂單回溫 直得短線強勢

2019-04-29 12:57

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 09:11

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 09:10
看更多

熱門文章

華南金擬配現金、股票股利各0.545元 殖利率不到3%

2019-04-29 19:33

蘋概三強 首季財報黯淡

2019-04-30 01:19

內資避險 大買兩檔ETF

2019-04-29 23:43

金融股漲相佳 聚焦

2019-04-30 00:14

美律目標價升 股價反挫

2019-04-30 00:14

大戶套利 融資券暴增

2019-04-29 23:38

近二年首見 台股拚月線連四紅

2019-04-29 23:41

明基材 產能滿到年底

2019-04-30 00:09

專家給心法 ETN操作五大要訣

2019-04-30 08:28

中華電MOD 衝225萬用戶

2019-04-30 00:11

法人：蘋概股下半年 有望明顯好轉

2019-04-30 01:18

超大方！台灣大每股配5.6元現金股利 盈餘分配率113%

2019-04-30 16:56

瑞儀、穩懋 優選長天期

2019-04-30 00:18

ETN上路 五年規模拚2,000億

2019-04-30 03:13

首季財報成長股 法人青睞15檔

2019-04-30 14:26

會計師保留經營不確定性報告 誠美材續列全額交割股

2019-04-29 20:40

ETN來了！證交所增修ETF與ETN注意規定

2019-04-30 08:29

10檔上市櫃ETN上午掛牌 提供多元投資選擇

2019-04-30 11:46

寶雅4.65元 創同期新高

2019-04-30 00:12

櫃買出現法人停利賣壓

2019-04-29 23:38

揚智補虧損 擬減資36％

2019-04-30 00:10

順達 上季每股賺0.71元

2019-04-30 00:11

台達電 Q1每股賺1.3元

2019-04-30 00:09

台達電、智原 四檔來電

2019-04-30 00:18

中光電Q1每股賺0.22元 中長期加強三大新產業投資

2019-04-30 14:45

台虹Q2營收估季增逾六成 總座：營運苦盡甘來

2019-04-30 15:04

亞德客 Q1每股賺3.63元

2019-04-30 00:12

晟德股利3元 殖利率1.8%

2019-04-30 00:12

台股尾盤拉抬上漲28點收10,967 月線連四紅

2019-04-30 14:02

全民權證／鴻海強勢 選逾90天期

2019-04-30 00:18

統一超搶旅遊財 營收看增

2019-04-30 00:12

全民權證／卜蜂報喜 挑價內外15%

2019-04-30 00:18

蘋果財報即將公布 市場保守以對 蘋概股氣弱

2019-04-30 12:19

元晶轉盈 Q1每股賺0.06元

2019-04-30 00:10

盛群本季業績 拚增15%

2019-04-30 00:11

外資持續買超欣興 法人：或為賺取價差短期操作

2019-04-30 11:20

榮成續擴產能、提升自用比率 早盤股價漲5%

2019-04-30 10:41

七上市公司 法說上秀

2019-04-30 00:14

兩岸銷售熱 信義獲利倍增

2019-04-30 00:12

明基材產能滿載 爆量強漲

2019-04-30 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top