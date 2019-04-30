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首批上市櫃10檔ETN 年投資手續費率0.4%~1.7%

2019-04-30 18:14經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

台灣證券市場首批ETN新商品，30日共有10檔正式掛牌。據統計，首批上市櫃10檔ETN年投資手續費率約0.4%~1.7%不等。

金管會主委顧立雄致詞表示，鼓勵金融商品創新多元有助於整體市場發展及接軌國際。金管會2018年6月發布證券商發行指數投資證券處理準則，希望藉由開放證券商發行ETN來豐富國內金融商品種類，提供投資人多元選擇，增進證券商發展資產管理業務能力及培育金融人才，進而提升我國證券市場的國際競爭力。

顧立雄也指出，首批ETN所追蹤的指數大多連結台股，可望增加投資人對台股的關注，而證券商發行ETN衍生的避險或交易需求也將為國內證券期貨市場帶來新動能。他期勉ETN發行證券商兼顧業務發展及內控，加強造市及ETN教育推廣，以保障投資人權益，創造市場互利共榮。

ETN 是由證券商發行，在證券市場掛牌交易，追蹤特定指數報酬表現的有價證券，投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期，由發行證券商給付ETN 到期價值。ETN 的價值與所追蹤指數的報酬表現連動，但須扣除投資手續費，費率由發行人自行訂定，目前首批ETN 的年投資手續費率約0.4%~1.7%不等。

ETN 的交易方式與股票相同，投資人只要用現有股票帳戶就可以買賣，但需於第一次交易前簽署風險預告書，且目前ETN 尚不能從事當沖、借券、信用交易和零股交易。櫃買中心另外提醒投資人，投資ETN 可能承擔發行人的信用風險、市場風險、流動性風險等，而且ETN 有提前贖回和強制贖回機制，即使還沒到期，ETN 也有可能終止上市上櫃，投資人務必詳閱公開說明書，了解ETN 所追蹤之標的指數、投資風險、贖回條件、指標價值的計算及投資手續費率等。

ETN台股金管會
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