立委質疑染紅 智崴：歡迎主管機關來查 公司全力配合

2019-04-30 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



針對立委徐永明質疑智崴（5263）有中資意圖爭搶經營權、取得國防科技，智崴總經理歐陽志宏今日表示，450萬美元買智崴股票只能取得股權1.4%，連取得1席董事都沒機會，更遑論炒股，也不覺得智崴股價有被炒起來。公司先前以詳查股東名冊，並無中資背景，若認為有中資進入，公司歡迎主管機關來查，一定會全力配合。

立委徐永明指稱，握有智崴財務長林穗娟引進具中資背景450萬美元的錄音檔，對此，林穗娟回應，去年的確常去北京收貨款，無法確認什麼時間點有去北京或沒去，然而，進智崴後工作一直都是在創造智崴股東最大利益，對於近來捲入政治的紛紛擾擾，覺得很困擾，但如果有任何疑慮，歡迎主管機關來查。

歐陽志宏則表示，沒聽過錄音檔，因此不清楚呈現的內容是什麼，人事時地物要具體，比較能回應。此外，他也指出，智崴股本小，台灣投資人就很多，也有很多大股東很支持，若公司要找股東還繞一圈找去中國大陸，實在沒必要。且450萬美元買智崴股票只能取得股權1.4%，連取得1席董事都沒機會，更遑論炒股，也不覺得智崴股價有被炒起來。

而針對中資背景港商的公司董事長就是由智崴子公司智崴全球經理李佩冠掛名，歐陽志宏則指出，智崴是上市櫃公司，誰要來買股票、交易機制都不是我們在控制，公司對於他的管轄權在工作上，而不是在投資上，如果資金來源沒問題，我們也沒辦法管那麼多。