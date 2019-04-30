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元大證券ETN 上市首日買氣熱

2019-04-30 17:18聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

新商品指數投資證券（ETN），已於4月30日在台上市。元大證券率先推出連結臺灣指數公司發布的「特別股混合高股息20報酬指數」(簡稱「特股高息20報酬指數」) 的ETN，證券代號020008，提供給對特別股及高殖利率股有興趣的穩健型投資人一個新的投資選擇，掛牌首日成交金額近3,000萬，買氣熱絡。

「特股高息20報酬指數」篩選市值及流動性符合標準的上市特別股，以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低的股票組合。目前指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。回測過去5年績效顯示，特股高息20報酬指數的股票殖利率為5.02％，比加權指數殖利率3.98％高出1個百分點，表現出色。

元大證券表示，投資人買進「元大特股高息20報酬指數ETN」，就如同投資上述特別股及高殖利率股，享有同樣的股利股息及股價損益的變化。長線可賺取如同股利再投資報酬，享受息值收入且有稅負上的優勢。買賣方式和買股票一樣，用證券帳號就可下單，第一次買進需先簽署風險預告書。

ETN由券商發行，承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，故沒有追蹤誤差，另須扣除投資手續費用。ETN是以發行人信用為擔保，且由發行券商負責造市，投資人需謹慎挑選發行券商，以降低可能面對的信用風險，並享受較好的造市品質。此外，ETN設有到期日及提前強制贖回的機制，投資前應詳閱公開銷售說明書。元大ETN網站連結，https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN

元大證券表示，為推廣ETN，掛牌首3日(4/30、5/2、5/3) ，推出「買就送」大杯那堤咖啡活動。只要是『元大證券客戶』，買一張『元大特股高息20報酬指數ETN』，即送大杯那堤咖啡券2張，每日限量100份，4/30活動首日咖啡即被秒殺，更創下開盤1分鐘成交近600張的紀錄，投資人可把握最後2天機會，詳細活動辦法請上元大證券網站查詢。

為幫助更多投資人認識ETN，元大證券於5月10日、5月20日及6月28日，分別於高雄、台北及台中，舉辦投資講座，有興趣參加者請至證交所網站報名。

ETN元大高殖利率
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