元富證ETN掛牌上市 投資大陸市場新利器

2019-04-30 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



元富證券首發ETN「元富標普中國大陸新經濟指數投資證券」(代號：020002)於4月30日正式掛牌上市，台灣證券交易所在今天舉行聯合上市掛牌典禮，元富證券董事長陳俊宏代表出席，並與出席貴賓一起擊鼓慶賀掛牌。元富證券此檔ETN發行期間5年、掛牌價15元，為本次所有發行的ETN商品中，唯一同步連結中國大陸市場及海外市場的金融商品。

「元富標普中國大陸新經濟指數投資證券」，是由標普道瓊斯指數公司所編製，依據自由流通量調整後市值和日均交易金額，以及符合新經濟概念的產業篩選出成分股。

有別於目前市面上連結中國大陸市場的金融商品，大多以連結大型類股為主，元富此檔ETN標的公司鎖定新消費及新服務型經濟產業，可投資範圍為中國大陸及香港註冊成立公司，在中國大陸上市的A股及海外市場，包含香港、新加坡及美國等上市股票，共計有 116 檔成分股，其中如阿里巴巴、京東、騰訊、中國大陸移動、友邦保險、中國大陸平安等，都是元富此檔ETN追蹤指數的重點持股。

此外，考量ETN配息可能增加投資人持有成本，「元富標普中國大陸新經濟指數投資證券」商品設計為不配息，將現金股利自動再投資於標的指數，除可維持現有資產配置比例外，更可完整參與指數未來獲利、賺取資本利得，可望成為偏好投資陸股投資人，一次囊括中國大陸境內及海外掛牌新經濟概念股之最新投資利器。