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燿華擬配息0.4元 殖利率2.1%

2019-04-30 16:57經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

燿華（2367）今（30）日公告董事會決議，擬每股配息0.4元，依據燿華今天收盤價18.9元計算，現金殖利率約2.1%。

燿華公告，股東會預計6月12日召開，股東會召開地點為新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)。

股東會燿華配息
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