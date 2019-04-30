台股尾盤拉抬上漲28點收10,967 月線連四紅

2019-04-30 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



台股今天大半場都在平盤上下震盪，後場由金融股拉尾盤催紅指數，終場上漲28.67點，4月月線則大漲逾326點，寫下連四紅。 大富資訊／提供 分享 facebook

美股昨夜漲多跌少，不過台股今（30）日表現較為震盪，盤中在大型電子股熄火、僅部分金融股撐盤下，一度回測10,900點關卡，午盤過後轉趨在平盤上下震盪，而13時過後買盤進場點火拉抬，終場以10,967.73點作收，上漲28.67點，成交量1,034.1億元，月K線寫下連四紅。

美股走勢呈現溫和上揚，由於本周持續將有大量財報公布，加上聯準會召開FOMC利率會議，以及美中兩國進行新一輪貿易協商，投資人等待重大事件結果，使市場交易氣氛較為平淡。

不過，最新PCE數據顯示通膨成長溫和，則有利資金行情的預期，終場四大指數收盤漲多跌少，其中標普500、那斯達克指數連兩日收盤創歷史新高。

觀察今早亞洲主要股市表現漲跌互見，包括日、韓、台、陸、港股皆以下跌開出，其中又以韓股盤中跌勢擴大走跌逾1%，表現最為弱勢，日股盤中逐步收斂跌勢，台股、陸股則進一步翻紅，表現相對強勢。

今日盤中台灣50成分股表現來看，電子股部分，台積電開小高後在平盤上下狹幅震盪，鴻海則開低走跌逾1%，大立光開低後略為收斂跌勢，盤中走跌0.3%，聯發科則走揚逾1.5%，南亞科、國巨、日月光投控也呈現上漲態勢。

金融族群方面，以華南金、中壽走揚逾1%表現最為亮眼，其餘多數呈現小漲態勢;傳產族群方面，僅亞泥、南亞呈現小漲。

其餘盤面上焦點股部分，散熱雙雄雙鴻與超眾開低後獲買盤進駐翻紅，盤中分別走揚逾5%、3%，欣興則在昨日傳出利空大跌後，外資逢低買超，今日止跌並走揚逾逾4%，南電、燿華也同步走揚逾2%及逾1%。

和泰車受惠新車熱賣，盤中續創波段新高，而汽車族群的江興鍛、六暉-KY及東陽等也同步走強。